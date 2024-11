Katherine Tapia, tras ganar título con Palmeiras: "Prometí tapar dos penaltis y atajé tres"

Los colombianos siguen dando de que hablar por el mundo y en esta ocasión las buenas noticias corrieron por cuente del fútbol femenino, puesto que Palmeiras se coronó campeón del torneo paulista al vencer a Corinthians con Katherine Tapia como figura al atajar tres cobros en la tanda de penaltis. En el 'verdao' también celebró Yoreli Rincón.

Tapia habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre su secreto para atajar penaltis, su renovación y su confianza en sí misma.

En primer lugar, la arquera dejó en claro que nada es al azar y todo se tiene en cuenta para este tipo de definiciones. "Es un trabajo que hace aquí el departamento de arqueras. hacen un estudio que nos brindan una información y eso nos permite tener un análisis de las jugadoras que van a patear. En este caso solo no tenía conocimiento de la chica que pateó el último penal. Yo miré al entrenador, me dijo que no tenía información, le dije 'está bien', me tocó aguantar, esperar y le puse mucha intuición a ese último penal", dijo de entrada.

Katherine Tapia y Yoreli Rincón. Palmeiras Femenino.

Luego, Tapia no escondió que es relevante el triunfo ante un clásico rival como Corinthians. "Siempre existe una rivalidad en estos grandes clubes. El año pasado recuerdo que nos dieron muy duro porque perdimos contra ellas 8-0 en su casa y eso nos marcó mucho a nosotras. Yo estaba lesionada y tenía ese sinsabor de no poder aportar al equipo, pero el fútbol siempre te da revancha. Este es un triunfo que venimos trabajando, sabíamos que podíamos marcar diferencia, nada mejor que salir campeón contra tu mayor rival aquí", contó la exmiembro del ESMAD.

Las actuaciones de Tapia han sido muy destacadas y por eso curiosamente antes del juego le confirmación la ampliación de su vínculo contractual con el 'verdao'. "Desde las semanas anteriores el club me había manifestado que quería seguir contando conmigo, se dio justo en la mañana antes del partido. Me da mucha felicidad que un equipo como estos quiera continuar con mis servicios, para las atletas que representamos a nuestro país siempre es importante estar en la élite y esta renovación es una gran ilusión sobre todo de cara a la Copa América con Colombia", reveló.

Por último, Tapia contó una incidencia sobre la final que da cuenta de la confianza que se tiene. "Mucha tranquilidad, mucha convicción, la energía del equipo estaba muy alta y eso es importante transmitirlo a ellas. Antes de los penaltis yo les dije que tuvieran mucha seguridad al patear que yo les prometía tapar dos cobros y al final detuve tres", concluyó.