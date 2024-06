Eduardo Méndez y su más reciente concepto sobre los hinchas de Bucaramanga en El Campín

Santa Fe y Atlético Bucaramanga se enfrentarán este sábado 15 de junio (7:30 p.m.), en la gran final de la Liga Betplay I-2024. Para este duelo definitivo que se efectuará en el estadio El Campín, la gran pregunta que salta entre la opinión pública es si los hinchas del 'leopardo' podrán asistir al máximo escenario capitalino.

Para hablar de este tema, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con Eduardo Méndez, presidente del conjunto 'cardenal'. De entrada, aseguró a la mesa de periodistas que están a la espera de una reunión que tendrán con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

"Yo manifesté que teníamos que esperar que hubiera un fallo de Dimayor y se tomaran medidas en la Comisión, con la alcaldía de Bogotá. Hoy (martes) tuvimos la comisión y digamos que el día de ayer (lunes) el alcalde de Bogotá habló. Estamos buscando una solución y buscando las garantías", afirmó Méndez.

Hinchas de Santa Fe en el partido contra La Equidad, en el estadio El Campín. Foto: Colprensa

Ahondando más en el tema de la boletería en caso tal de que se le adjudiquen las 1.000 entradas para los hinchas del Bucaramanga, el dirigente del rojo bogotano sostuvo que "lo que yo he criticado es que no se ha vendido una sola boleta para Bucaramanga, están separadas, no es que estén vendidas. Santa Fe hace la destinación que sea pertinente, viendo lo mejor para el espectáculo. El alcalde nos cobra el arriendo, ojalá nos rebaje el arriendo. Sé que van a haber hinchas que quieren que le den cupos al Bucaramanga, porque así como hay unos que quieren, hay otros que no".

Y sobre lo mismo, Méndez prosiguió que "nosotros, las 1.000 (boletas) que tenemos destinadas para Bucaramanga, el valor lo vamos a mirar. Vamos a esperar el fallo de la Dimayor, para así tomar las determinaciones".

"Esto no necesita mucho tiempo, a la hinchada de Santa Fe le dijeron el viernes de las boletas y le dieron el precio y allá legaron. No hay afán y ya veremos la cuenta cómo se reparte", agregó Méndez cuando le indagaron con respecto a la comunicación de la decisión final para los 'fans' visitantes, de cara al sábado que viene.

El dirigente del 'león' fue enfático en decir que "primero vamos a saber si primero las vamos a vender, y se verá el precio. Hay que esperar la decisión de Dimayor y a esperar la reunión con el Alcalde (Carlos F. Galán). Yo tengo que respetar al arrendador, que es el alcalde. Santa Fe paga con Millonarios el arriendo más caro del país".

En caso tal de que le concedan boletería, a los fanáticos de Bucaramanga les corresponderá ubicarse en occidental norte.

Hinchas Bucaramanga en la final de la Liga BetPlay 2024-I contra Santa Fe - Foto: Colprensa

"No es que yo estoy ubicando a la gente de Bucaramanga en el sector más caro. Estarían en occidental norte, todo eso es lo que vamos a hablar con el alcalde, hay muchas alternativas".