Efraín Juárez, DT de Nacional, recibió noticia de última hora en Medellín

En Atlético Nacional todo es fiesta y celebración luego de cerrar el 2024 con los títulos de la Copa Betplay y la Liga Betplay II. Sin embargo, todavía existía la incertidumbre sobre cómo iba a culminar el proceso del director técnicoEfraín Juárez , quien había sido sancionado por la Inspección de Policía, por su accionar en el partido contra Medellín por la Copa.

Este viernes se dio a conocer que la Secretaría de Seguridad de Medellín decidió anular dicha sanción que le impedía acudir a un estadio en Colombia por los próximos tres años. La nueva decisión fue revelada a través de un comunicado en redes sociales.

"Revocar la Resolución E20240002441 del 19 de noviembre de 2024, proferida por la Inspección de Permanencia Cuatro Turno Uno de Primera Categoría de Medellín, por lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo", se lee en la misiva.

Desde el ente rector de la capital de Antioquia dejaron en claro que el accionar del estratega mexicano no daba para tal castigo. "Declarar no infractor al señor Efraín Juárez Valdez del comportamiento atribuido en primera instancia por la Inspección de Permanencia Cuatro Tumo Uno de Primera Categoría de Medellín", argumentaron.

Por si todavía no quedaba clara la decisión tomada, aclararon que todo el proceso quedaba hasta ahí y no existe posibilidad de que se sigua ampliando con una apelación u otro recurso. "Contra la presente decisión no procede recurso alguno", concluye el comunicado.

Esta decisión no sorprende mucho, ya que en Medellín ya habían dado pistas de que no estaban de acuerdo con la Inspección de Policía. De hecho, el primero en hacer sentir su inconformidad fue el alcalde Federico Gutiérrez.

"Absurdo. No estoy de acuerdo con la decisión en primera instancia de un funcionario que sanciona al técnico del Nacional con 3 años sin poder ingresar al Estadio. A la inspectora que toma está equivocada decisión, solo le faltó expulsarlo de la ciudad. Me parece una medida contraproducente y desproporcionada. El proceso sigue luego de la apelación y solo habrá una decisión en firme cuando la segunda instancia se pronuncie", publicó en su cuenta oficial de 'X'.