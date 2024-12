Cristiano Ronaldo y lo que necesita un futbolista para llegar al éxito: ¡lo contó todo!

En la tarde este viernes 27 de diciembre se realizaron en Dubai la gala de los Globe Soccer Awards, en dónde se entregaron premiaciones a los mejores futbolistas, equipos, entre otras distinciones.

Dentro de esta misma gala se dio el espacio para una entrevista más que especial con el 'crack' portugués Cristiano Ronaldo que milita hoy en día en el Al Nassr de Arabia Saudita , en el cual además de afirmar que el jugador del Real Madrid, Vinícius Júnior, se merecía el balón de Oro , contó lo que necesita un futbolista para llegar a estar en el máximo nivel.

Cabe destacar que el futbolista de 39 años ganó dos premios y en sus declaraciones fue bastante polémico, haciendo críticas directas al equipo que lo lanzó al estrellato, el Manchester United, a France Football por la entrega del balón de oro y hasta se tomó el tiempo de indicarle a las jóvenes promesas cómo llegar al éxito.

"Cuando comencé y llegué al United era un jugador muy talentoso, muy habilidoso y me di cuenta de que era bueno, pero el fútbol es más que habilidad y talento. Para conseguir las cosas importantes necesitas convertirte en un jugador efectivo, práctico; empecé a observar ejemplos en el club como Ryan Giggs, Paul Scholes y tuve buenas ideas de ellos", fueron las palabras con las que el máximo goleador en la historia del fútbol comenzó su discurso de lo que debe hacer un futbolista si quiere marcar historia en este deporte.

Cristiano Ronaldo es su ídolo. Foto: Al-Nassr.

Publicidad

De igual manera, continuó sus palabras asegurando que el talento no lo es todo, pero que sí es fundamental para poder llegar a tener la oportunidad de ser grande: "Por supuesto no vas a ser un buen jugador si no tienes talento, es lo básico, pero hay otras cosas, otros elementos que considero más relevantes, como la ética laboral y basé mi vida en eso, por eso puedo hablar con mi estado físico, con mi longevidad año tras año que es una realidad".

Dentro de otras palabras, Ronaldo contó cuál es el secreto para poder mantenerse en la élite a pesar de su avanzada edad para el balompié, afirmando que todo se basa en ser un gran profesional: "Intento ser un profesional todo el tiempo y con el paso de los años tienes que hacer trabajos específicos para mantener el nivel a tope y es lo que yo hago, y es lo que sigo haciendo y lo que seguiré haciendo siempre para vivir una vida sana", finalizó la estrella portuguesa.

Cristiano Ronaldo y la jugada en la que pidió un penalti en Portugal vs. Polonia, por la Liga de Naciones. Diogo Cardoso/Getty Images