Efraín Juárez la tiene 'clara' en Nacional: "Se sentirán orgullosos de nosotros"

Previo a lo que será el duelo de fogueo internacional contra el América de México, el entrenador de Atlético Nacional, Efraín Juárez, habló de lo que ha sido su arribo al cuadro ‘verdolaga’ y las exigencias que este nuevo reto a nivel profesional implica.

En charla con ‘Récord’, el entrenador mexicano reiteró su agradecimiento con el cuadro paisa, enfatizando en la confianza por la oportunidad, que espera poder retribuir con buenos resultados en el tiempo que esté durante el club.

"Lo dije en la conferencia de prensa, agradecer a los que están desde el primer día, y seguramente con mucho esfuerzo y mucho trabajo, en el camino incluiremos a muchos que se sentirán orgullosos de los que ven y de lo que nosotros los podemos representar dentro de la cancha", indicó de entrada Efraín Juárez.

Sumado a eso, el entrenador ‘verdolaga’ analizó lo que ha sido llegar a las toldas del cuadro paisa, uno de los más importantes e históricos no solo del fútbol colombiano, sino que también del continente.

"Todos estos clubes tan importantes a nivel nacional generan muchas expectativas, generan muchas situaciones tanto fuera como dentro de la cancha. Tienen esas similitudes de equipos grandes que desde el día uno tienes que mostrar resultados, aquí no hay tiempo y así me lo han demostrado", agregó Efraín Juárez, previo a lo que será el duelo contra América de México.

Por otra parte, el estratega mexicano ‘rompió’ el silencio y habló de su auxiliar de equipo y las razones que lo llevaron a elegirlo para tomar el mando del 17 veces campeón de Colombia: "Luis Pérez como persona, es 10 puntos y como profesional es 15. Seguramente le aprenderé mucho, y espero que él aprenda de mí. La realidad es que yo también lo he dicho: hay que entender siempre tus debilidades para suplirlas con gente con muchísima más capacidad que te pueda ayudar, y eso es lo que es Lucho. Él tiene unas cualidades específicas muy importantes que seguramente me ayudarán a seguir creciendo, y no solo a mí, también al equipo".