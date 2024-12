"Efraín Juárez no ha demostrado nada en Nacional, lo que tiene es buen manejo de grupo"

En el futbol colombiano ya se está palpitando lo que será el partido definitivo de la final de la Liga Betplay 2024 II y por eso en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Gildardo Gómez, exjugador y campeón con Atlético Nacional, quien habló sobre el conjunto 'verdolaga' y al DT mexicano Efraín Juárez .

Gómez comenzó haciendo referencia al ambiente que hay en la capital antioqueña y alrededor del equipo. "La afición y el equipo está tranquilo, están mesurados, después de lo que pasó con América, aquí en Medellín nadie celebró, nadie gritó, ahora el partido con Tolima lo mismo. yo creo que si uno parte desde esa tranquilidad, este partido se puede sacar adelante. Yo veo a Atlético Nacional campeón porque todo el mundo está tranquilo, nadie está exigiendo nada y eso se le transmite a los jugadores", dijo de entrada.

Luego, el exlateral habló sobre el trabajo que hace el 'verdolaga' por los costados y sí los 'pijaos' pueden contrarrestarlos. "Yo no he visto que Tolima pueda frenar por las bandas a Nacional y es muy difícil que lo haga sobre todo visitante. Lo de Angulo y Román es tema de ellos. El entrenador puede decirles que pasen o no pasen al ataque, pero deben saber hacerlo bien porque Tolima tiene sus cosas, se la tiene montada Nacional", comentó.

Por último, Gómez sorprendió con sus declaraciones sobre el DT mexicano, quien llegó hace poco, ya ganó la Copa y está cerca de llevarse el trofeo de la Liga. "No soy admirador de Juárez, en Medellín no sé como están aguantando ese tema. Es un tipo que se respeta, que tiene su trabajo, que hizo muchas cosas en México y en Europa, pero a mí personalmente me parece que aquí no ha demostrado lo que debe demostrar. Es más manejo de grupo. Nacional se caracteriza por la indisciplina y Juárez lo ha gestionado muy bien. Pasó lo de la rumba en Valledupar, los respaldó; Morelos la embarró, lo apoyó. Entonces esa ha sido la clave", remarcó.

Efraín Juárez, DT de Nacional. Pantallazo.

Cabe recordar, que, Gildardo Gómez jugó en Independiente Medellín, Atlético Nacional y Millonarios. Con los 'verdolagas' ganó el campeonato de 1991, la Copa Libertadores de 1989 y la Copa Interamericana de 1990.