En Millonarios crece la ilusión por Juan Fernando Quintero; esto dicen en Argentina

Lo que al inicio era algo irreal e impensado, ahora es cada vez más posible. Y es que, según lo informan desde territorio argentino, Juan Fernando Quintero estaría más cerca de regresar al fútbol colombiano, que mantenerse en Racing o volver a River Plate.

Y justamente, es ahí donde entra Millonarios, que en oportunidades pasadas ya había intentado hacerse con el paisa, pero no se había podido. No obstante, ante el contexto y condiciones que se presentan ahora, todo parece ser diferente y hay altas posibilidades de que se dé el fichaje de Quintero, así como el de Falcao García, en su momento.

Sobre este tema, hablaron en ‘ESPN Argentina’, donde dieron reveladores detalles de la posible operación por el mediocampista de 31 años: “Ahora, las mayores posibilidades son que ‘JuanFer’ se quede en el fútbol colombiano, es decir, que vaya de Racing al Independiente Medellín o a Millonarios, que son los clubes que lo están llamando y esto tiene que ver con una situación personal y familiar del paisa, por lo que debería quedarse en Colombia".

Juan Fernando Quintero, que ya declaró su amor a River Plate. Foto: Racing Club.

Teniendo en cuenta la difícil situación personal que actualmente vive Juan Fernando, que tiene todo que ver con su pareja sentimental, todo parece indicar que el deseo del futbolista ‘cafetero’ es regresar a su país y estar cerca de su esposa.

No obstante, también hay que analizar que, dentro de la ‘pelea’, está Independiente Medellín, club del que ‘Juanfer’ es hincha y en donde ya ha jugado en el pasado. Aquí entrarían varias situaciones a analizarse, tales como el tema económico, seguridad y demás.

Sin embargo, Millonarios ya ha dado muestra que puede tener futbolistas de tal categoría, así como Radamel Falcao García. Y no solo en cuento al salario, sino en demás aspectos importantes, para hacer agradable su estancia por Bogotá.

¿Qué posibilidades hay de regresar a River Plate?

En ‘ESPN Argentina’ también se refirieron a las posibilidades de Juan Fernando Quintero para volver al cuadro ‘millonario’, equipo en el que salió campeón de la Copa Libertadores y se hizo un nombre en el continente.

Juan Fernando Quintero cuenta las horas en Racing. Foto: Racing Club.

De todas maneras, parece ser que las cosas no son tan fáciles en el plano de negociaciones. "La opción de que vuelva a River se empieza a desvanecer. No quiero cerrarlo completamente pero hoy hay un 10 o 20 por ciento de que Quintero vuelva a River en enero, a no ser que cambie su situación familiar y personal", sentenció el periodista, para el medio local anteriormente mencionado.