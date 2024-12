Efraín Juárez salió en compañía de los referentes de Nacional, tras empatar con Millonarios

Nacional cedió terreno en el Atanasio Girardot en el partidazo contra Millonarios por la cuarta jornada de los cuadrangulares;fue un 1-1 en la noche de este lunes 2 de diciembre . Luego de lo que fue este compromiso, Efraín Juárez , director técnico del 'verdolaga', compareció en rueda de prensa y entregó sus análisis. Pero el timonel mexicano no apareció solo.

Así fue como el estratega fue acompañado por varios de sus dirigidos, entre los que destacaban William Tesillo, Edwin Cardona, Felipe Aguirre, David Ospina, Jorman Campuzano y Alfredo Morelos.

"Los demás quisieron venir a la conferencia de prensa en muestra de apoyo a lo que venimos haciendo y el tema del proyecto y el tema del proceso en el que estamos, ¿estamos claros?'", comenzó así su intervención Juárez en la capital de Antioquia.

Efraín Juárez, entrenador de Atlético Nacional. Foto: Colprensa.

Y es que los jugadores del 'verdolaga' en medio del juego de la noche de este lunes mostraron su indignación por la jugada en la que Carlos Betancur, árbitro central, concedió penalti a favor de Millonarios y que terminó en el tanto del empate de Falcao García. De esa acción también se refirió Juárez.

"Primero que nada muy orgulloso, de mi club, de mi institución, de mis jugadores, lo que hemos mostrado en el día de hoy (lunes) y me parece que es la cereza del pastel, un partido que no tenemos ningún tipo de reproche, en el partido de hoy me parece que fuimos superiores y me deja con orgullo, a veces el fútbol a veces te da y a veces te quita, en este tiempo nos ha dado menos de lo que merecemos, el fútbol, y muchas veces también es difícil contra otras circunstancias tan ajenas a nosotros, saben perfectamente de qué hablo", se les escuchó al DT mexicano en una de sus primeras respuestas.

Por supuesto que David Ospina y compañía estuvieron atentos a las declaraciones del 'profe' Juárez, quien no dudó en evidenciar que está orgulloso de dirigir una plantilla como la de Atlético Nacional.