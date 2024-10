Efraín Juárez se demoró dos horas en dar declaraciones tras juego contra Cali: ¿qué pasó?

Efraín Juárez se demoró dos horas en conceder sus respectivas declaraciones tras un nuevo partido de Nacional en la Liga Betplay II-2024. El DT mexicano, al servicio del 'verdolaga', explicó la razón de su retraso en la conferencia de prensa luego del 1-1 contra el Cali en el Atanasio Girardot.

De entrada, el timonel del elenco verde de Antioquia sostuvo que hubo una reunión en el camerino con los jugadores y los miembros del club en el que se trataron varios temas que no reveló.

"Vuelvo a repetir, una disculpa por que se atrasó (la rueda de prensa), obviamente entendemos que hay circunstancias importantes que teníamos que reparar dentro del vestidor. Hubo una charla de todos nosotros, jugadores, cuerpo técnico, todo el club. En referencia hay muchas situaciones y me parece que retrasar dos horas es muy complicado para ustedes (prensa), entiendo eso, también pónganse un poquito en nuestro lugar, hay prioridades que teníamos que arreglar", sostuvo en primera instancia el estratega 'manito'.

Nacional vs. Cali en acción de juego de la Liga Betplay II-2024. Foto: Colprensa

Efraín Juárez continuó con su explicación de lo sucedido, ya que su demora para entregar sus impresiones del compromiso de la jornada número siete frente a los 'azucareros' fue bastante extensa.

"No voy a hablar exactamente qué paso dentro de ahí, porque lo he dicho, hay códigos y reglas, aclarando eso, sí voy a decir que hubo una charla y que fue de dos horas. Podrán especular, especulen, pero de aquí para allá no va a salir para nada porque no es la primera vez que digo que mi vestidor es sagrado y lo que dice ahí no se va a contar, pero sí aclarar por qué fueron las dos horas de retraso", prosiguió el director técnico de Atlético Nacional en su intervención con la prensa, este miércoles.

Efraín Juárez explica por qué la tardanza en la conferencia de prensa de Atlético Nacional. @365ScoresApp pic.twitter.com/CtEN6YCGV1 — Juan David Londoño (@juandl84) October 10, 2024

¿Hay problemas en el camerino de Nacional?

"Somos una familia, no está pasando nada dentro del camerino para los que están preocupados, se tranquilicen, fue una charla con el 'profe' y todos los profe, no está pasando nada entre los jugadores y cuerpo técnico para que estén tranquilos y también entiendan un poco la postura del 'profe' (Juárez) porque él tampoco va a salir a delatarnos a nosotros los jugadores, él es como nuestro papá y nosotros como sus hijos; en el camerino no está pasando nada raro", esas fueron las palabras de Simón García.

"No está pasando nada raro entre los jugadores y el cuerpo técnico": Simón García. @365ScoresApp pic.twitter.com/J12IkOcsWr — Juan David Londoño (@juandl84) October 10, 2024

¿Qué dijo Efraín Juárez del partido frente a Cali?

"Hoy (miércoles) no empatamos por una jugada circunstancial, sino porque no jugamos bien. No quedé conforme con el rendimiento del equipo y de ahí la conversación de dos horas".

Efraín Juárez, técnico de Nacional - Foto: Nacional Oficial