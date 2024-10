"Atlético Nacional viene a trabajar de una manera honesta y que pase esto, es triste"

Atlético Nacional y Deportivo Cali midieron fuerzas este miércoles 9 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot. Allí, en un partido aplazado de la fecha siete de la Liga BetPlay II-2024, empataron 1-1. Los autores de los goles fueron Joan Castro y Andrey Estupiñán. Sin embargo, quien se 'llevó las miradas' fue el árbitro Mauricio Mercado por una polémica decisión.

Se jugaban los últimos minutos del encuentro, cuando el arquero Luis Marquinez tomó la pelota cerca al borde del área. En el momento en que se disponía a sacar, el juez de línea levantó la bandera y advirtió al árbitro de que el esférico estaba afuera de la zona permitida , por lo que era infracción. No dudó en sancionar tiro libre y esto desencadenó en algo peor.

Pese a las protestas y molestia de los jugadores y cuerpo técnico de Atlético Nacional, se mantuvo la postura. Se ejecutó la pelota quieta y llegó el tanto del empate del cuadro 'azucarero'. Analistas arbitrales como José Borda y 'El VAR Central', se pronunciaron en redes sociales y afirmaron que había sido un error garrafal del central, ya que el esférico estaba adentro.

De esa manera, los protagonistas también hablaron. "Hemos venido haciendo una gran labor, un buen trabajo, pero esto que pasó, me deja triste. Otra vez, pasa lo mismo. Me sucede a mí, cuando hace un año, había vivido algo similar. Cuando estaba en América de Cali, no me quiso pitar un penalti, que era evidente", afirmó Edwin Cardona, capitán 'verdolaga'.

Acción de juego del partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, por la Liga BetPlay II-2024

Pero no fue lo único y el mediocampista siguió con sus declaraciones. "No me gusta hablar de eso, pero todos vieron que no cogió el balón afuera del área. Entonces triste porque venimos de un trabajo clave en la ciudad de Pasto y queríamos darle una alegría a nuestra hinchada y las familias, quienes nos vinieron a acompañar afuera del estadio", añadió.

Para finalizar, hizo un llamado a los directivos. "Sabemos de la importancia de ellos para nosotros en el Atanasio Girardot. Que nos perjudiquen así todo un trabajo, nos deja tristes. Esperemos que así como nos castigaron por lo que sucedió acá, miren estos correctivos. Uno va a trabajar de manera honesta y que pase esto, es triste", sentenció el jugador de Nacional.