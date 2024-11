Efraín Juárez, sin 'pelos en la lengua': "Nacional es justo finalista de la Copa BetPlay"

Minutos después de sellar su paso a la gran final de la Copa BetPlay, Efraín Juárez atendió a los medios de comunicación y habló de lo que es el presente del equipo, además de analizar lo que será el encuentro contra el América de Cali.

“Sabíamos que era una serie de 180 minutos y en el primer tiempo nosotros ya habíamos hecho el trabajo (duelo de ida), ganando 2-0. Ya en el segundo partido, nosotros sabíamos que ellos tenían que venir con la obligación de ir por el resultado. Todo se nos viene cuesta arriba con la expulsión y obvio es difícil contra un equipo tan bueno como Medellín, muy bien trabajado defensivamente”, indicó de entrada el estratega ‘verdolaga’.

Sumado a eso, el entrenador mexicano destacó lo realizado por el ‘poderoso’, afirmando que son un gran equipo: “Medellín viene de hacer un par de goles en los últimos partidos y entendíamos que íbamos a sufrir. Pero me parece que el equipo se faja, hace un gran trabajo. Hacemos unas modificaciones en el medio tiempo que sabíamos que nos iban a tener la pelota y con un hombre menos no sería fácil tenerla por consecuencia. Somos justos finalistas de la Copa”.

*Otras declaraciones de Efraín Juárez:

¿Cómo analiza al América de Cali?

“Sabemos de la calidad de América, pero por ahora es muy prematuro hablar; lo analizaremos cuando venga el momento. No sabemos cuándo será la fecha ni nada de eso, pero es una realidad que ellos tiene jugadores de calidad, un técnico experimentado, pero lo platicaremos y evaluaremos en su momento”.

¿Qué pasó al final con los hinchas de Medellín?

“Los que estamos abajo, junto con todo el cuerpo técnico. Nosotros estamos en unas palpitaciones; yo creo que si me tomaban la presión me explotaba seguramente. Pero nunca fue mi intención, envió unas disculpas, yo estaba hablando con la gente de mi palco, con el presidente, el gerente y todos ellos, que habíamos hablado antes del partido. Y si los hinchas del Medellín se molestaron, pues no era para ellos”.

¿Para qué está este Nacional?

“Yo creo en lo objetivos, pero estamos conscientes que esto es Nacional y todos los semestres hay que ir en busca de los campeonatos. Después veremos, porque es parte del fútbol ganar, perder o empatar, pero siempre tiene que ser un compromiso por la grandeza de este club, de pelar por títulos”.