"Lo que hizo Efraín Juárez no fue correcto, pudo haber sido grave; la sociedad le enseñó"

Medellín se quedó por fuera de la Copa Betplay y no le alcanzó la victoria 1-0 que consiguió este domingo. Al final, la serie favoreció a Nacional 2-1, que jugará ahora la final frente a América de Cali, que dejó por fuera al Bucaramanga en los penaltis. Pero lo que llamó la atención al final del partido fueron los gestos de provocación que realizó Efraín Juárez a la tribuna del estadio.

La molestia entre la gente del ‘poderoso’ fue notoria, e incluso hubo aficionados que estuvieron cerca de meterse al campo de juego. En rueda de prensa, el técnico del DIM, Alejandro Restrepo, no pasó por alto lo sucedido y fue crítico con su colega, que al final fue llamado por la Policía, para realizar descargos de los hechos.

“La sociedad le enseñó al individuo, cosas como las que pasaron ahí no le ayudan a la sociedad. Hemos vivido como fiesta los últimos tres clásicos, pero lo que pasó al final no puede suceder. Felicito a la gente porque se comportó bien, pero creo que lo del entrenador no fue correcto. Hablar del partido sobra, porque pudo haber pasado algo grave”, fueron las palabras de Restrepo.

"La gente vino, alentó a su equipo. Nosotros hace ocho días salimos derrotados pero con altura. Hoy eso no se vio acá. La sociedad dio ejemplo, era para que pasara algo más. Hay que sancionarlo. Deportivamente hubo mucho fútbol en los tres clásicos y lo que se hace más allá, sobra. Como antioqueño me deja muy triste, porque no nos representa", agregó el entrenador del DIM, que lució bastante molesto con lo sucedido.

Alejandro Restrepo, director técnico del Medellín. Foto: Colprensa

Publicidad

Más declaraciones de Alejandro Restrepo:

Análisis táctico

“Era un equipo que se iba a hundir, en el juego anterior cuando iban ganando hicieron lo mismo. Desde el segundo tiempo, jugamos con dos mediocampistas fijos en la mitad. Queríamos hacer superioridades y llevar la pelota a las bandas, para hacer pases al área. Convertimos el gol muy tarde y eso no nos permitió tener más opciones de gol”.

Balance de la serie frente a Nacional

“Lo hablamos en el vestuario, creemos que la serie no se perdió hoy. Se fue larga en el primer partido, donde la diferencia no fue tanta. En ese partido se habló más del portero rival que salió figura. Hoy nos faltó meterla, lo intentamos por todos los camino, hicimos 2 contra 1 en banda. Con gente que llegara porque ellos tienen mucha fortaleza en los centrales”.