El fútbol colombiano es tan “pecho frío” que necesita “transfusión de sangre; nunca gana”

Los equipos colombianos, tanto en clubes como selecciones, se han caracterizado internacionalmente por ser favoritos en los certámenes en los que participan y no redondear sus actuaciones con la consecución del título.

Algunos de los últimos casos se vieron en la Copa América de 2024 y en el Sudamericano Sub-17 de 2025, eventos en los que ‘cafeteros’ perdieron la final en el último suspiro.

Sin embargo, hay ejemplos históricos, como el del Mundial de 1994, al que Colombia llegó como favorita y quedó eliminada en primera ronda.

En ese sentido, en ‘Blog Deportivo’, programa de 'Blu Radio', salió el tema a flote durante una entrevista al exfutbolista argentino y actual comentarista Jorge D’Alessandro, radicado en España y famoso por aparecer en ‘El Chiringuito’.

Todo empezó cuando al analista le consultaron sobre Yáser Asprilla , jugador colombiano del club Girona, lo que le dio pie al hombre para despacharse sobre la realidad del balompié ‘cafetero’.

Fútbol colombiano, tan “pecho frío” que necesita “transfusión de sangre”

Jorge D’Alessandro arrancó su comentario sobre Yáser Asprilla señalando que este necesita tener un poco más de personalidad: “A mí me gusta ese chico, pero es un poco pecho frío. Tiene talento, pero le falta la maldad de un jugador de élite, como en general a los jugadores colombianos”.

Y agregó: “A los jugadores colombianos, que tienen la mejor generación, siempre les falta un hervor, les falta algo”.

En ese sentido, dijo tener la solución y acudió a un ejemplo extremo: “Me hubiera gustado dirigir a un equipo colombiano porque me parece que hay que darles una transfusión de sangre”.

Por ello, indicó que los títulos son esquivos: “La gran cantera de Sudamérica es el fútbol colombiano y la pregunta es por qué no gana nunca”.

Además, manifestó que todo se debe inculcar desde el campo de entrenamiento: “El cambio es con la metodología del trabajo y el entrenamiento, no se cambia de un día para otro”.

Y cerró, asegurando apreciar al balompié ‘cafetero’: “Habla una persona que ama al fútbol colombiano y no sé si veré de nuevo a un equipo colombiano de los que me gustan a mí. Me quedo con la imagen del equipo de Maturana, que se quedó en el camino con jugadores emblemáticos y se desfiguró en el Mundial de Estados Unidos, me quedo con esa generación”.