"El futbolista del Quindío que fue herido intentó jugar el domingo, pero su cuerpo no le dio"

El director ejecutivo de la Acolfutpro, Carlos González Puche, se pronunció sobre el lamentable hecho del jugador del Deportes Quindío , Brandon Andrés Caicedo, quien fue agredido con arma blanca el pasado fin de semana.

Tras el mal presente del Quindío en el Torneo BetPlay, luego de sumar cuatro derrotas consecutivas y estar en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones, los aficionados que no han tomado esto de buena manera, han llegado al límite de atentar contra Brandon Caicedo, delantero nacido en la ciudad de Cali.

“El jugador fue herido en la noche del sábado, cuando iba a comprar comida con su esposa, el domingo él intento jugar, pero las heridas y su cuerpo se lo impidió, qué más compromiso se le puede pedir, incluso, no es la primera vez que han agredido a un jugador del Quindío, en oportunidades anteriores, trataron de ingresar a la casa de un compañero de él”, dijo el director ejecutivo.

También rechazó el incidente que sucedió y que no puede volver a ocurrir en el fútbol colombiano “definitivamente lo ocurrido con Caicedo es inaceptable, es una agresión contra un futbolista que no tiene nada que ver en el reforzamiento de un club, él solamente es un trabajador que trata hacer lo mejor posible, no hay derecho a que estos sicarios del fútbol están atentando, contra su club, no puede ser aceptable”, afirmó.

“Hemos solicitado apoyo de las autoridades, para efecto que le pongan castigo a estas atrocidades que están presentando en nuestro fútbol”, concluyó Carlos González, afirmando que el caso también está en manos de las autoridades, así mismo, por medio de un comunicado oficial, el club también lo hizo saber.

Deportes Quindío, de su lado, por medio de sus redes sociales, comunicó que el jugador se encuentra en recuperación de sus heridas y le pondrán un esquema de seguridad para que no vuelva a ocurrir un hecho como este.

El jugador de 23 años, tuvo heridas en su pierna y brazo, y a pesar de que trató de defender a su esposa, que estaba presente en el momento, así como lo relató a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

Por otro lado, el conjunto de Armenia continúa en crisis y en el partido que disputó el día domingo frente a Patriotas, cayó como local por la mínima diferencia, donde ni el técnico Carlos Velasco y el máximo accionista del club, Hernando Ángel, no se han pronunciado al respecto. Quindío ya suma 11 años en la segunda división del fútbol profesional colombiano.