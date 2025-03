El 'hospital' de Millonarios; entregan noticias sobre Falcao García, Macalister y Daniel Cataño

El técnico David González habló en rueda de prensa, previo al juego por Liga frente a Alianza FC, que se disputará en el Estadio El Campín el próximo domingo. El estratega dio a conocer la evolución de los jugadores lesionados que tiene su equipo.

El entrenador paisa, entre los diferentes temas que se le consultaron del equipo, habló del panorama de jugadores clave que se encuentran en el departamento médico, como lo es el caso de Radamel Falcao García .

"Ya hay varios jugadores que empiezan trabajo de campo, por ejemplo, Daniel Cataño, mañana empieza reacondicionamiento, entre una semana o diez días se espera tenerlo a punto; Falcao va por la mitad de su proceso y aún le restan semanas; Santiago Giordana y Jader Valencia aún no hacen trabajo de campo; Macalister tampoco esta en trabajo de campo, y aún le faltan algunas semanas; Juan Pablo Vargas a pesar de que fue convocado a su selección, se sabía que no iba a jugar, era para conocer el trabajo de su nuevo DT, pero aún está en su proceso de recuperación", declaró David González.

Falcao con Millonarios - Foto: Millonarios Oficial

Publicidad

Entre tanto, reveló la situación del jugador panameño Giovani Welch, que desde hace varios días, ya ha trabajado con el grupo, luego de superar una lesión que lo alejó más de seis meses de las canchas.

"Giovany viene realizando una etapa de adaptación, seguiremos observando cómo se sigue acomodando al equipo, la idea no es arriesgarlo, aún no puede jugar todos los 90 minutos, la idea es que en pocas sesiones pueda estar disponible ya con el grupo para los compromisos", agregó el entrenador de Millonarios.

Publicidad

Por otro lado, Gonzalez opinó de la jugada que realizó Neyser Villareal en el pasado encuentro frente a Santa Fe donde ganaron 2-0, y ha sido tema en los últimos días "lo primero es que definitivamente molesta al rival, se convierte en cosas de parar un partido, perder ritmo, en el reglamento no dice que no se puede hacer, pero es algo que provoca al rival, y no es lo mejor, pierde la naturaleza y la ética, si se normaliza no habría necesidad de sancionarlo ni nada por el estilo", concluyó.

¿Cuándo es el próximo juego de Millonarios?

El equipo 'albiazul' tendrá nuevamente acción en el Estadio El Campín ,esta vez recibiendo a Alianza FC el domingo 30 de marzo a las 3:30 p.m. (hora de Colombia), en juego valido por la fecha 11 de la Liga BetPlay.