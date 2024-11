El ídolo de Nacional y la vez que no pudo firmar su contrato porque no sabía leer

En las últimas horas, desde el entorno ‘verdolaga’ se han dado reveladores confesiones sobre uno de los ídolos de la institución, quien, además de ser considerado como uno de los mejores jugadores del equipo en su momento, también logró ser campeón con Nacional en varias ocasiones.

Se trata de Dorlan Pabón , futbolista que actualmente milita en Envigado, pero que es muy recordado y querido por toda la hinchada verde. No obstante, en su historia no todo ha sido ‘color rosa’ y, así como lo contó Juan Carlos de la Cuesta en una entrevista, que compartió la cuenta ‘Del ayer verdolaga’ en Tik Tok.

“Yo lo recuerdo y puedo decirlo con tranquilidad porque él me autorizó a decirlo. Dorlan Pabón cuando llegó a Nacional, creo que fue en el 2010 o a principios de 2011, cuando yo me encuentro con él en el estadio para que firmara el contrato, él me dice que si le podía decir cuáles eran las generalidades del contrato. Ahí yo le pregunté qué no entendía en el contrato, a lo que me respondió que él apenas estaba en ese proceso de lectura”, contó el ahora concejal de Medellín, pero que en ese momento era presidente de Atlético Nacional.

Dorlan Pabón, exjugador de Atlético Nacional - Foto: Página Oficial de Atlético Nacional

Anonadado por la situación, el dirigente ‘verdolaga’ tomó drástica decisión en ese momento, pensando a futuro, no solo con Dorlan, sino a nivel institucional: “Ahí yo le dije que hiciéramos algo, que mejor no firmáramos todavía el contrato. Pero también agradecí mucho la sinceridad de él porque eso también me ayudó a replantear muchas cosas al interior de la organización de Nacional”.

“Yo hablé con gestión humana para que le hicieran como todo un proceso de acompañamiento para que él aprendiera a leer y finalmente creo que fue algo muy bonito porque ya cuando íbamos a jugar una semifinal ese mismo semestre, o cuartos de final con Tolima, Santiago ‘Sachi’ Escobar les dijo en el hotel, antes de ir al estadio para jugar el partido, que quién quería leer una frase célebre en la charla técnica”, relató Juan Carlos de la Cuesta.

Qué bonita historia contó acá Juan Carlos de la Cuesta cuando Dorlan Pabón llegó a @nacionaloficial. pic.twitter.com/j6j0ejlyGa — Felipe Lucero (@Ellucero) November 23, 2024

Y es que, el futbolista antioqueño sorprendió a propios y extraños, quienes no podían creer en la evolución tan rápida del jugador: “Dorlan levantó la mano y empezó a leer; eso nos llamó mucho la atención a nosotros porque ver cómo se preparó y cómo fue influyente, ver a todos los jugadores motivados, felicitándolo y alegres por esa evolución en la lectura de él, fue algo muy bonito. Y hoy en día verlo cómo se expresa, cómo escribe por redes sociales y chatea con uno, es una cosa loca y nos alegra mucho. Es una gran ser humano”.