"En lo personal me lo tomé a pecho, y me pude sacar la espina de ganarle a Santa Fe"

Millonarios volvió al camino de la victoria, tras vencer 2-0 a Santa Fe en el partido adelantado de la fecha 17 de la Liga BetPlay, y una de las figuras del compromiso fue Jorge Arias, quien habló de sus sensaciones del partido.

El nacido en Valledupar, estuvo presente en el terreno de juego como defensor central, remplazando la posición de Juan Pablo Vargas que se encuentra en la Selección de Costa Rica, y en la victoria frente a los 'cardenales' hizo dupla con Andrés Llinás en el fondo, ganándose los elogios de su entrenador.

Durante una entrevista con ‘Blog Deportivo’, programa de 'Blu Radio', Arias contó la importancia de volver a ganar frente a Santa Fe, tras caer hace algunos días 3-2, jugando como visitantes.

¿Qué destaca del partido?

Publicidad

"Me gustó más el segundo tiempo, por Palacios, que es un distinto, es un gran jugador y ahí se vio la calidad de lo que es él. Gracias a Dios se pudo ganar el clásico, el equipo, los hinchas lo necesitaban, el golpe anímico se necesitaba, todo el equipo estuvo a la altura de lo que significaba este juego".

¿Cómo toma el partido contra Santa Fe?

Publicidad

"La necesidad era inmensa de sumar de a tres, por sobre todo lo que significó el clásico anterior que se había perdido, dolió mucho porque creo que se pudo cambiar, y porque los hinchas rivales festejaron con una euforia bastante grande, yo en lo personal me lo tomé a pecho, y me pude sacar la espina, duele perder un clásico, y más por la celebración de ellos"

¿Qué opina de la jugada de Néyser Villareal?

"Lo de Néyser eso es el folclore del fútbol, en los últimos partidos Chaverra lo ha hecho, otros colegas han hecho ese folclore, piruetas y demás, en los últimos días se ha engrandecido de mala manera lo que en realidad es el folclor en este deporte".

Millonarios - Santa Fe en la Liga BetPlay Galería oficial Millonarios FC

Publicidad

¿Cómo reaccionaron a la lesión de Stiven Vega?

"Lo de Stiven fue fuerte, en el momento de ver el impacto de la jugada no me di cuenta de la gravedad, pero ya al verlo sentado viendo la herida, uno se preocupa, pero el 'jefecito', como nosotros le decimos (entre risas) fue muy fuerte, Stiven no mostraba signos de dolor, pero gracias a Dios hoy se supo lo de la lesión y no pasó a mayores, estuvo a punto de que fuera fractura pero no pasó".