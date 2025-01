En Millonarios mandan mensaje a la hinchada, frente a las críticas: "pedimos paciencia"

En Millonarios se viven días de mucha ‘tensión’ y presión por parte de la hinchada ‘embajadora’, que está pidiendo refuerzos a gritos, de cara a lo que será este 2025.

No obstante, la no contratación y anuncio de ningún fichaje, está colmando la paciencia de los aficionados azules, que están exigiendo nombres, a solo días de que se ponga en marcha la Liga BetPlay I-2025.

Y justamente, para dar un parte de tranquilidad a todos los aficionados ‘albiazules’, el director deportivo de Millonarios Ricardo ‘Gato’ Pérez, charló con ‘ESPN’, revelando a detalle los movimientos que se han trabajado y la situación que se vive en el ‘embajador’.

“La verdad, tengo que tener respeto hacia mi presidente, que es la persona indicada de dar ese tipo de entrevistas, sobre los refuerzos. Nosotros siempre trabajamos para mejorar, porque aquí siempre trabajamos para mejorar”, indicó de entrada el ‘Gato’.

Sumado a eso, el integrante del equipo azul también hizo un llamado a la calma en el tema de Falcao García, quien todavía no tiene nada definido con Millonarios: “Lo de Falcao García ; aquí se conocen las políticas del club, del presidente y la verdad es que hasta que las cosas no estén concretas, cerradas o firmadas, que sería lo ideal, es mejor no decir nada para evitar confusiones y malentendidos”.

Sumado a eso, Ricardo Pérez reveló que Juan Carvajal regresó al ‘embajador’ en enero, tras su paso por La Equidad. Por su parte, Ricardo Rosales sigue trabajando, pero lo que respecta a su futuro, es una decisión que el cuerpo técnico tomará. “Hay que darles tiempo para trabajar, para mostrar sus condiciones y ahí sí decidir”, dijo.

Un mensaje para la hinchada azul

El ‘Gato’ se puspo en los ‘zapatos’ de todos los hinchas ‘albiazules’, enfatizando que entiende su preocupación por lo que será este año en materia deportiva. Sin embargo, hizo un llamado a la calma, ya que, a pesar de la poca comunicación que ha existido en los últimos días, enfatizó en que se está trabajando fuertemente.

Falcao García y lo que habló con Mackalister Silva. Foto: Millonarios FC.

“No es no querer hablar o darles la cara, porque he vivido la parte de ser hincha; los entiendo, de pronto si se sienten frustrados porque de pronto uno no habla, ofrecer disculpas, porque no es así, no queremos que sientan que no pensamos en ellos. Simplemente no queremos decir algo que al final no suceda y creo que sería peor, entonces un poquito de paciencia, que obviamente pensamos en los hinchas de Millonarios, respetamos sus opiniones, que no me incomoda, pero trabajamos para toda la institución y la hinchada hace parte de la misma”, dijo Ricardo Pérez.