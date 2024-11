En Nacional salieron en defensa de Efraín Juárez: "Se celebró como lo que es: un gol"

Este miércoles 20 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot,Atlético Nacional comenzó con pie derecho los cuadrangulares finales al golear 5-0 a Santa Fe por la primera fecha del grupo A. Más allá de la victoria, los 'verdolagas' sufrieron la expulsión de Efraín Juárez por celebrar el primer tanto hacia el banco de los 'cardenales'. En la rueda de prensa posterior al partido, el asistente técnico Luis Pérez habló sobre el suceso y las sanciones que le impusieron al DT mexicano desde la inspección de policía por los hechos ocurridos en el partido contra Medellín por la Copa Betplay.

A Pérez le pidieron que detallara todo sobre la efusividad de Juárez en el primer gol de Andrés Sarmiento, que desencadenó en su expulsión. "Yo estaba cerca de él y los festejamos. Se celebró cómo lo que es: un gol", explicó el miembro del cuerpo técnico de Nacional.

Efraín Juárez, DT de Nacional. Pantallazo.

Como era de esperarse, la prensa antioqueña no olvidó la sanción que le impusieron de Juárez de no poder acudir a un estadio en Colombia por tres años. Pérez no quiso ahondar mucho al respecto, pero dio una corta opinión. "Para nosotros como le hemos dicho, nos une más como familia, las decisiones no están en nuestras manos, están en otra situación. Lo que sí podemos controlar es crecer todos los días, tratar de ser mejor cada quien desde su posición y a partir de allí no tenemos mucho que comentar", remarcó el mexicano .

En ese sentido, Sebastián Guzmán, jugador de Nacional, tampoco se salvó y también habló sobre la situación que vive su entrenador. "Son sanciones drásticas para nosotros, nos duelen, pero no controlamos eso y son las entidades encargadas de manejar esos temas, nosotros nos encargamos de lo deportivo, nuestra directiva está con ese tema. Estamos enfocados en lo que se viene, esperemos que todo se pueda solucionar y que sea equitativo", reseñó.

Lo cierto es que Nacional ahora deberá viajar al sur del país para visitar al Deportivo Pasto, por la fecha 2 del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2024 II. El partido será el domingo 24 de noviembre a las 3:00 p.m. (hora Colombia9.

Cabe recordar, que, el 'verdolaga' se ubica en la primera casilla de la tabla de posiciones del grupo A con 3 puntos una diferencia de gol de +5. Lo sigue Millonarios con las mismas tres unidades, pero con una anotación a favor de diferencia.