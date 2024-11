Alberto Gamero habló del mal presente goleador en Selección Colombia: ¿propuso a Falcao?

Minutos después de vencer 2-1 a Pasto, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Alberto Gamero habló en rueda de prensa y dio sus impresiones de lo que fue este importante inicio para Millonarios en el cuadrangular final de la Liga BetPlay II-2024.

"Si vamos a hablar de lo que fue el primer tiempo, hay que reconocer que Pasto nos superó y nos llegó que era lo más complicado. A veces tenemos partidos que nos quitan el balón, nos hacen posesión y no nos llegan claro, pero en el segundo tiempo nos acomodamos mejor. Ellos ya no tuvieron opciones aparte de un remate de Londoño y el penalti. Vi al equipo cómodo y que intentó superar a un rival duro como Pasto", indicó de entrada el estratega ‘embajador’, enfatizando en los defectos y virtudes de su equipo.

Sumado a eso, Gamero enfatizó en que este fue un partido parejo, de ‘ida y vuelta’, en el que cualquiera pudo haberse llevado los puntos: "Expresamos lo que queríamos. En el segundo tiempo controlamos el partido. Repito, no tuvieron opciones claras con mis tres centrales. El partido que planteamos para comenzar a ganarlo, me parece que nos salió. Ya después hicimos variantes para asegurar el partido con el 5-4-1, pero al final cualquiera lo puede ganar".

Alberto Gamero, DT de Millonarios Foto: Colprensa

*Otras declaraciones de Alberto Gamero:

¿Falcao García está pidiendo Selección Colombia?

“De lo que ha pasado en los últimos partidos de la selección no es adecuado aprovecharme de eso. Si hemos hablado, pero hay que darle confianza a los delanteros que están".

¿Qué significa tener a Falcao en el equipo?

"Así como ellos pudieron haberlo ganado en el primer tiempo, nosotros lo ganamos en el segundo tiempo. No solamente para Gamero, estar con Falcao es un aprendizaje para todos. No es solo lo que hace en la cancha sino lo que brinda al grupo en el camerino y afuera de la cancha. Es una gran alegría para todo Colombia".

¿Cómo planificar el clásico capitalino?

"Tenemos 3-4 días para evaluar, vamos a mirar. Sé que a Santa Fe le expulsaron un jugador y está jugando 4-4-1 y no es fácil que le expulsen un jugador temprano y más un central".

Daniel Cataño...

"Con Cataño habíamos hablado de 25-30 minutos, nada más. Para el segundo tiempo le pregunté cómo se sentía. No podemos obligar a los jugadores porque solo ellos saben si hay dolor. Cuando Cataño ve que voy a sacar a Silva se acerca y me dice inteligentemente que no abusemos, y que podía salir porque iba a salir uno de los dos".