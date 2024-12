En Santa Fe no le echan 'mente' al mal cuadrangular: "Al Manchester City también le pasa"

Este domingo, Santa Fe nuevamente cayó por Liga, y goleado en El Campín. En esta ocasión, por 0-3 contra Atlético Nacional , en el duelo correspondiente a la última jornada del grupo A, en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2024.

Y minutos después del duelo, Pablo Peirano habló en rueda de prensa, dando la ‘cara’ de lo que fue este cierre de año para el ‘cardenal’: “Lo primero es aceptar lo que los hinchas manifiestan, siempre lo hemos aceptado con mucha madurez, tanto los elogios como la como la crítica. Me acuerdo que el primer día cuando llegué, el equipo no había clasificado y no era un entorno muy cómodo. Ya después con el trabajo todo fue cambiando y somos conscientes que no hicimos una buena fase final”.

“Sin embargo, el año también te recompensa con un esfuerzo que es la Copa Libertadores, valoramos eso de esto, tomamos aprendizaje, muy bien este la parte de pedir la disculpa porque la ilusión la teníamos todos y nosotros siempre hemos aceptado con mucha madurez cuando los hinchas no están de acuerdo con lo que el equipo presenta, lo aceptamos y a seguir trabajando”, agregó el entrenador de Santa Fe, en rueda de prensa.

Duelo entre Santa Fe vs. Nacional, por la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Sumado a eso, Elvis Perlaza también tomó la palabra y, enfatizando en que lo grandes también pierde, analizó el presente de Santa Fe: “Hay que reconocer que el grupo también estuvo a puerta de ganar un título, por ahí se nos escapó, pero creo que tenemos una base, tenemos un trabajo que nos va a dar la posibilidad de seguir compitiendo, porque yo siento que son momentos que uno vive y si tú te pones a analizar, ponemos de ejemplo al Manchester City, que es un gran equipo que tiene jugadores muy importantes y han vivido situaciones también difíciles. Y bueno, no quiero sacar excusas con eso, pero yo pienso que el fútbol a veces tiene esas rachas”.

Publicidad

*Otras declaraciones de Pablo Peirano:

¿Por qué esa versión de Santa Fe en las finales?

Publicidad

“En realidad no es un factor solo. Siempre el ideal cuando uno llega a la estancia final es tener a la plantilla completa todo el tiempo. Eso no lo pudimos tener desde un comienzo por suspensiones o por lesiones y eso nos jugó en contra a la hora de estrategias y también con errores propios, no errores del entrenador, más bien errores compartidos que le hemos corregido con los muchachos también. El ideal siempre es tener una plantilla completa para poder afrontar tantos partidos tan seguidos. No lo pudimos hacer y tampoco lo pudimos resolver, pero en ningún momento lo dejamos intentar”.

¿Qué sensaciones le deja este Santa Fe?

Como te mencionaba, es un todo. Más allá de funcionamiento, sistema, jugadores, momentos que te pegan y te pegan duro, como en el caso de hoy, el partido pasado con una diferencia de un jugador. Nosotros tuvimos opciones también como para descontar y los números son claros, son fríos y son reales, nosotros los aceptamos también. El balance, por un lado, tenemos la parte de Libertadores y la parte del anual, que eso es bueno, y esta imagen que dejamos en el final no es nada confortable para nadie, ni para usted, ni para nosotros, es algo que nos duele mucho y pedimos las disculpas del caso”.

Jugadores de Independiente Santa Fe celebran uno de sus goles en la Liga BetPlay II-2024, en el estadio El Campín Archivo de Colprensa

¿Al equipo le costó levantarse?

Publicidad

"A veces uno intenta y busca las maneras y las cosas no salen como uno quiere pero nunca se deja de intentar y esos números son regalos y duele aparte de un equipo que nos hizo 8 goles en dos partidos también, entonces también llama la atención pero bueno hay momentos que te pegan y te pegan y te pegan duro y no lo pudimos contar".