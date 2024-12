Alberto Gamero: "Millonarios podía seguir jugando y no iba a entrar el gol contra Pasto"

Millonarios desaprovechó una gran oportunidad de clasificar a la final de la Liga BetPlay II-2024. A pesar de que dependía de sí mismo, este domingo 8 de diciembre, por la fecha 6 de los cuadrangulares, empató 0-0 con Deportivo Pasto y dijo 'adiós' a la lucha por el título. Quien se hizo con el cupo fue Atlético Nacional y el que habló fue Alberto Gamero.

El director técnico del cuadro 'embajador' explicó, en rueda de prensa, por qué su equipo no pudo conseguir el objetivo. Eso sí, no todo fue negativo y, por el contrario, resaltó el trabajo de sus dirigidos. Por último, respondió al hecho de que fueron los únicos invictos y no les alcanzó para avanzar a la anhelada serie definitiva, donde también estará Tolima.

¿Qué pasó y por qué no se logró la clasificación?

"No metimos el gol, no lo hicimos, ese es el factor principal, por lo que no se consiguió el objetivo que teníamos. Ahora, en cuanto al funcionamiento, el equipo me gustó, ya que atacamos de todas las formas, variantes y estructuras. Se buscó ese resultado. Pero, de seguro, seguíamos jugando y no iba a entrar. Esto es de cabeza fría, tranquilidad y mirar qué viene".

¿Cuál es la razón por la que a Millonarios le cuesta, cuando depende de sí mismo?

"Es increíble, pero cierto. Fuimos invictos, pero no alcanzó. Ahora, el equipo nunca se cayó, ya que terminamos corriendo más que el rival, buscando el gol, luchando, dándolo todo. Contra Santa Fe, buscamos la victoria y no se logró. No puedo decirle al grupo que se vino abajo, solo que no la metimos y ya está. Ellos están tristes como yo. Les agradezco a todos".

Tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga BetPlay 2024-II: fecha 6

1. Atlético Nacional - 13 pts. (+9)

2. Millonarios - 12 pts. (+3)

3. Deportivo Pasto - 7 pts. (-1)

4. Independiente Santa Fe - 1 pts. (-11)

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, dando indicaciones en el partido contra Santa Fe, en El Campín Archivo de Colprensa

Resultados del grupo A de la Liga BetPlay II-2024

Fecha 1

Millonarios 2-1 Deportivo Pasto

Fecha 2

Independiente Santa Fe 0-1 Millonarios

Fecha 3

Millonarios 2-1 Atlético Nacional

Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, previo a un partido de la Liga BetPlay II-2024 Facebook Oficial de Millonarios

Fecha 4

Atlético Nacional 1-1 Millonarios

Fecha 5

Millonarios 1-1 Independiente Santa Fe

Fecha 6

Deportivo Pasto 0-0 Millonarios