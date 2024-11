"Equidad perdió con Fortaleza por el error de alguien que no tenía nada que ver con la pelota"

La fecha 17 de la Liga Betplay 2024 II comenzó con el partido de este martes entre La Equidad y Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo. Los 'amix' ganaron 2-1 con un gol en el último minuto y dejaron al borde de la eliminación a los 'aseguradores'. Luego del pitazo final, en rueda de prensa, Alexis García, DT del 'verde capitalino', criticó fuertemente el arbitraje de Andrés Rojas, en un juego que tuvo un penalti y un expulsado.

García reconoció su rival ha tenido un buen torneo, aunque no hizo los méritos para quedarse con los tres puntos. "Fue un partido parejo, Fortaleza es un gran equipo merece ir bien, pero hoy no mereció ganar porque el penal no es penalti, lo acabo de ver cuatro veces y la expulsión de Polanco no es falta, entonces La Equidad sigue cayendo en las mismas cosas. Estamos indefensos, lo lamento mucho", dijo de entrada el estratega antioqueño.

Y es que el entrenador de los 'aseguradores' se sintió aún más decepcionado porque consideraba a Rojas a alguien con quilates para dirigir este tipo de encuentros.

"Yo estaba muy feliz porque nos pusieron un árbitro FIFA, pero lamento mucho el desenlace del partido porque futbolísticamente La Equidad hasta con 10 jugadores mereció más. Nos ganan en la última jugada del partido de una manera increíble, pero soy sincero, el resultado de hoy pasa mucho porque se equivocó alguien que no tenía nada que ver con la pelota. Esas tres jugadas son puntuales y si quieren se las paso al que quiera", agregó García.