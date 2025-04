Equipo del fútbol colombiano con sombras de apuestas, hay jugadores sospechosos

En el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma Ditu de Caracol Televisión, este martes estuvo como invitado Eduardo Pimentel, quien es el máximo accionista de Boyacá Chicó y que volvió a aparecer para señalar malos arbitrajes, como el que según él se presentó en el partido entre los ajedrezados y Fortaleza, de hace una semana en el estadio La Independencia de Tunja. Sus críticas estuvieron orientadas en contra de Carlos Betancur, que precisamente fue nombrado para América vs. Cali, del domingo pasado.

Pero además de eso, el bogotano también tocó otro tema espinoso relacionado con conductas de tres jugadores de la actual plantilla que están bajo sospecha por supuestos líos relacionados con apuestas.

"La semana anterior hice videos personalizados -con el grupo de jugadores de Chicó- donde había jugadas de las más correctas que suceden en un campo de juego, pero también había y les hice notar de tres errores evidentes. Ahí tomé la determinación de no retirarlos del club, pero sí de abrir investigaciones. Al día siguiente, llaman a amenazar a un jugador del club, a dar los nombres de las tres personas, esa persona no me ha dicho nada al respecto. Nosotros tenemos números celulares y todo de ese grupo. (Hay jugadores) que son contactados del exterior, para beneficiar apostadores multimillonarios en Asia y en África".