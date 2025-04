"En el fútbol colombiano no tenemos confianza en Imer Machado, no hay tranquilidad con el arbitraje"

Eduardo Pimentel , máximo accionista de Boyacá Chicó, volvió a dejar su postura clara y contundente sobre el tema de los árbitros en el fútbol colombiano. En primera instancia, se refirió sobre la actuación de Carlos Bentancur en el juego que enfrentó a los 'ajedrezados' contra Fortaleza, en Tunja, y que ganaron los amix' 2-0, y el segundo punto, le dio duro a la designación del mismo colegiado para el clásico vallecaucano entre América y Cali, que tuvo como vencedor a los 'escarlatas' 0-2.

Así fue como en 'Jugada Maestra', programa que se puede ver por la plataforma de Ditu y que es liderado por Javier Hernández Bonnet; se despachó, dejando unas declaraciones de grueso calibre. No se calló nada, dejando en evidencia la gestión de Imer Machado.

"Que se cambien las normas, yo creo que es un caso claro, no solo en ese caso del Chicó; presidentes de otros clubes se quedan cortos al saber lo que pasa en muchos partidos, qué sucede ahí. Hay circunstancias donde se trata de guardar la compostura, pero yo hace tiempo no protesto, no digo nada; eso va en base al fastidio y molestia que tenemos en el país, es una porquería de gobierno. No voy a poder digerir fácilmente tras el penal muy manifiesto de la fecha anterior, pero la Federación y la terna arbitral tomaron la decisión de poner al árbitro de pitar un partido tan importante; es un árbitro 'sacapartidos' mediocre", dijo Pimentel en 'Jugada Maestra'.

Carlos Betancur, árbitro del fútbol colombiano. Foto: Colprensa.

- Hizo hincapié en el árbitro Betancut en Chicó vs. Fortaleza

"Nosotros no queremos un pulso, yo solamente he tratado de manifestar las veces que ha correspondido los 'sinsabores' y los fastidios que tenemos con los árbitros; no son todos; el señor Betancurt viene precedido de muchas situaciones, sin decir nada, el juez me dijo que no podía tomarlo personal, que me la debía; eso no da garantías, de ahí para delante; si eso sucede conmigo, qué sucede con los demás presidentes".

- Todos los árbitros no son malos, pero tienen muchas presiones...

"Algo tiene que suceder porque sino se hace nada, no están interesados en que esto se mejore. Es porque deben estar cómodos con los presidentes y arbitrajes, en especial del Valle y del Atlántico, nadie los acosa; ellos mismos están en una burbuja protectora, eso se lo da Ramón (Jesurún), con toda razón lo de Tulio (Gómez, presidente del América), pero solo nos callan; nos sancionan. No tenemos la libertad de expresarnos por miedo a una multa, los reglamentos nos han venido callando lentamente, nadie le interesa, solo los medios pueden transmitir lo que decimos; hay excelentes árbitros pero con muchas presiones encima".

- No hay confianza en Imer Machado

"Hay cartas de presidentes, hay situaciones que no entendemos, nunca habíamos llegado a una situación como esta, a la presidencia no le interesa eso; pero fecha tras fecha, hay polémicas. Uno dice ya no tengo confianza en Imer Machado, en Ramon Jesurún; todos los presidentes estamos al día. Quisiera mostrarle todos los informes, pero nadie hace nada".

- Arbitraje en Colombia

"El arbitraje realmente es puerco en Colombia, pero hay algo que nos los deja pitar como corresponde".

- Va a haber protesta por el tema de los árbitros

"Publiqué una carta anotando ante el público en general, la preocupación que tenemos, porque los clubes no vamos a tener tranquilidad, vamos a perder la fe con la Comisión arbitral y la Federación; según lo que he hablado con los presidentes, queremos una protesta general; eso se vive en el día a día, no cumplen los reglamentos, es muy claro que hay una sanción; los jugadores que rodean al juez, las comisiones no funcionan. Acá pedimos hace mucho tiempo que tener un mejor producto, de respeto; la plata es donde está el producto, llevamos diez años (Boyaca Chicó) proponiendo a Ramón Jesurún, al presidente de la Dimayor, que mejoremos el producto, si mejora eso, mejoran los árbitros, pero no les importa".