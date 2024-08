La polémica se hizo presente en partido entre Junior de Barranquilla y Fortaleza, encuentro válido por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2024-II, debido a una cuestionable decisión del árbitro Luis Delgado.

A pocos minutos de iniciado el partido, luego de un arranque muy frenético por parte de ambos conjuntos, el equipo local atacaba bajo el talento de Yairo Moreno, quien fue una verdadera pesadilla para los 'amix' en el primer tiempo. En una apartada jugada, el extremo derecho terminó por recibir una entrada por parte de Juan Castillo, quien jugándosela toda por completo, terminó por barrerse fuertemente frente a Yairo, quien de inmediato cayó al suelo.

El juez central pitó la pena máxima. Claramente, el VAR entró en acción, pero terminó por ratificar la decisión tomada por Delgado; todo esto derivando en el posterior gol de Carlos Bacca desde los doce pasos, venciendo al arquero Diego Castillo, quien aunque adivinó el lugar a donde iba el disparo, no logró evitar la caída de su arco.

No obstante, la página especializada en el tema de polémicas arbitrales, el VAR Central, decidió analizar esta particular jugada, en donde no se mostró muy conforme con la decisión tomada por el cuerpo arbitral, ya que asegura que el jugador de Fortaleza, pese a la dureza de la jugada, termina sacando el balón legalmente.

"Eeehhhhhh... No sé, yo veo que saca pelota, va al límite, sí, pero saca pelota en una disputa arriesgada que a mí parecer le salió limpia. Luis Delgado la vio como penal para Junior", mencionó el analista arbitral respecto a la polémica del primer tiempo.

