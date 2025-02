Exjugador de Millonarios goza y se ríe de la desgracia de Santa Fe, en Copa Libertadores

Santa Fe pasa por una crisis, a tan solamente pocos meses de haber comenzado la temporada 2025, después de salir por la puerta de atrás de la Copa Libertadores de América. La eliminación en la serie de la fase 2 en el duelo con el Iquique chileno, dejó como consecuencia la salida del entrenador Pablo Peirano y de su cuerpo técnico.

Aunque han pasado los días ante la dolorosa caída por penaltis por un 2-1 contra el cuadro austral, en el estadio de Techo, las bromas han estado a la orden del día; y en las últimas horas el que apareció para dejar un picante comentario en redes sociales fue Yhony Ramírez, otrora volante de Millonarios.

"Estoy totalmente seguro que la vida y el fútbol no se quedan con nada. Santa Fe se encuentra sufriendo y padeciendo lo que le hizo a Millonarios, cuando pudieron no quisieron, ahora que que querían no pudieron...¿Será el karma?, no sabemos (risas)", dijo el antioqueño en un video en su cuenta en 'X'.

De inmediato, llegaron los comentarios y reacciones generadas ante sus palabras, en muchos casos de seguidores de los 'embajadores', que lo apoyaron y otras respuestas de santafereños, que le recordaron el día en el que Gerardo Bedoya, siendo jugador de Santa Fe, lo agredió estando en el terreno de juego del estadio El Campín.