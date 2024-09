Falcao García, invadido por la emoción en su primer gol con Millonarios: "Cumplí un sueño"

Radamel Falcao García logró convertir su primer gol con Millonarios, en juego por la fecha 8 de la Liga BetPlay, contra Patriotas, en un marco impresionante, pues el estadio Bello Horizonte de Villavicencio estaba completamente lleno de hinchas vestidos de 'azul y blanco'.

Precisamente de su tanto habló el 'tigre', quien agradeció a todos aquellos que hicieron esto posible. "Hoy experimenté una sensación maravillosa al anotar mi primer gol, especialmente en un marco como el de hoy, con todos los hinchas acompañándonos en Villavicencio. Quiero agradecerles a todos; estoy muy contento. Gracias a Dios, al cuerpo técnico, a mis compañeros, a los hinchas y a todos los que pertenecen a esta institución. También quiero dedicar este momento a mi familia. Ha sido una tarde muy especial", manifestó en primera instancia el '9' de Millonarios.

Tras ello, habló también de Víctor Hugo Aristizábal, con quien comparte la no menor cifra de 346 goles, siendo ambos los futbolistas colombianos con más goles en la historia del deporte. "He tenido una carrera larga con muchos goles, y poder acercarme a una leyenda como Víctor Hugo Aristizábal me llena de orgullo. Él ha sido uno de los referentes de mi generación, así que también quiero agradecerle, porque ha sido uno de esos delanteros que nos inspiraron a seguir su camino. Hoy, al alcanzar esta marca, espero poder anotar muchos más goles para Millonarios. Estoy muy contento por eso", manifestó muy emocionado el samario.

Por último, se dejó llevar por las emociones recordando nuevamente el gol, asegurando que es el sueño que siempre tuvo de niño. "He soñado con este momento durante muchísimo tiempo. Me tocó salir del país muy joven, y este sueño se aplazó por más de 23 años. Es algo impresionante. Cuando hice el gol, ya no sabía ni qué hacer, no lo había planificado, pero fue muy emocionante. Realmente, me sentí como un niño cumpliendo ese primer sueño".

Falcao García celebra su primer gol con Millonarios Foto: Millonarios

Más declaraciones de Falcao García

¿Cuál es su opinión de la victoria 3-0 contra Patriotas?

"Creo que ha sido una tarde perfecta para todos, poder ayudar al equipo anotando, con toda esta hinchada aquí en Villavicencio. El rendimiento del equipo hoy ha sido maravilloso. Todos los que jugaron, tanto los que empezaron como los que entraron en la segunda parte, aportaron mucho. Trabajamos muy bien durante la semana. Lastimosamente, no todos pueden venir, pero este es un equipo con mucha competencia, y seguramente todos vamos a contribuir para conseguir el objetivo".

¿Tiene buenos recuerdos de Villavicencio?

"Acompañé a mi padre una temporada aquí; es una de las tantas memorias que tengo con él. También vine algunas veces con la selección Bogotá a jugar en Villavicencio, así que esta plaza siempre ha sido especial para mí. Anotar mi primer gol como profesional aquí es algo que nunca olvidaré".

¿Cómo está de su lesión en la mano derecha?

"Me sentí bien, gracias a Dios. Estoy en buena forma. Aunque tuve una fractura, seguí trabajando individualmente desde los primeros días, así que llegué a este partido ya con trabajo acumulado. Quizás me faltaron algunos entrenamientos en equipo, y obviamente la competencia es diferente, pero me sentí muy bien".

¿Qué opina del nivel del Fútbol Colombiano?

"Creo que el nivel de nuestro fútbol está mejorando, y esperamos que siga así para el bien del fútbol colombiano. Necesitamos que el nivel de todos los equipos crezca, y que se les den las herramientas a todos los jugadores para que puedan desarrollar su potencial. Eso nos beneficiará, y también lo necesitamos en la selección Colombia".

¿Qué viene para Millonarios, tras esta victoria?

"Necesitábamos un partido como este, marcando muchos goles. Generamos muchas oportunidades, y esperábamos tener una victoria contundente. Creo que esto nos viene muy bien. Obviamente, después de los triunfos es mucho más fácil corregir, porque hay cosas que siempre se pueden mejorar. De todas maneras, ha sido un balance muy positivo, y nos vamos muy felices por ello".

Su mensaje para Javier Acosta, hincha de Millonarios que falleció recientemente...

"Desafortunadamente, perdimos a un hincha de Millonarios recientemente, y quiero dedicarle este gol a él también. Fue un momento especial en todos los sentidos. Lo mencioné al terminar el partido, se lo había prometido, y gracias a Dios pude cumplir con el gol".