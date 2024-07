Falcao García: "Me desafía querer hacerlo bien en Millonarios, porque estoy en mi país"

El 16 de julio del 2024 será una fecha inolvidable para Falcao García y toda la familia de Millonarios. Muy bien acompañado llegó 'El Tigre' al estadio El Campín para lo que fue su rueda de prensa y posterior presentación oficial con los colores del 'embajador', su club amado.

El samario arribó al máximo escenario deportivo de la capital de la República de la mano de su pequeño hijo, Jedediah, quien a su vez se llevó todos los focos de los presentes en la zona de prensa.

El ahora '9' y capitán de Millonarios entregó sus declaraciones. Falcao García además estuvo acompañado por el técnico Alberto Gamero y por el presidente de la institución azul, Enrique Camacho.

"Una experiencia maravillosa en esta etapa de mi carrera, me fui muy joven y vivir esto, junto a mi familia, es muy lindo. Tener de nuevo cerca a mi mamá, a mis hermanas, es maravilloso. Esto me motiva, me desafía a querer hacerlo bien porque estoy en mi país; es mi mayor responsabilidad: dar lo mejor de mí, para con mis compañeros, los hinchas, el cuerpo técnico y también con todo Colombia", dijo de entrada el exjugador del Atlético de Madrid y Porto, entre otros.

Publicidad

Falcao García a su llegada al estadio El Campín para su presentación oficial. @MillosFCOficial

A renglón seguido, le consultaron por el tema de la altura y cómo ha sido la adaptación en estos días de entrenamiento.

Publicidad

"Lo de altura, si bien yo jugué aquí de pequeño, uno se desacostumbra, me he exigido en los entrenamiento, pero con el paso del tiempo y con los partidos siento, que será más fácil", agregó.

En medio de su intervención con los medios de comunicación al experimentado artillero le consultaron por el tema del tráfico de la ciudad de Bogotá. A su vez, complementó un poco más de cómo han sido estos días de trabajo bajo la dirección de Alberto Gamero.

"Ahí vamos, acostumbrándonos. Venía entrenando antes de llegar al equipo, obviamente, no es lo mismo estar con un grupo y la dinámica diaria que tiene el equipo, pero he ido de a poco a poco. A lo que quiere el 'profe' Gamero, a mis compañeros. El fútbol es diferente, pero espero sentirme más cómodo", complementó.

Otras declaraciones de Falcao García:

Publicidad

Su día a día en Millonarios

"Muy bien de parte de todos los jugadores, han sido muy amables, generosos ayudándome día a día. Ya luego con Leo (Castro) y con Santiago (Giordana) tenemos una competencia muy linda, de querer hacerlo bien para ganar el lugar, entonces estamos en esa dinámica lo cual es lo mejor para el grupo, porque uno hace mejor el otro".

Sus objetivos con Millonarios

Publicidad

"Ya Millonarios tenía una plantilla competitiva. En la temporada pasada, por un gol quedaron afuera y hace un año habían salido campeones. Han reforzado la base que ya ha estado y me parece que los que hemos venido para aportar, para sumar y espero que sea así. Ahora es partido a partido, para conseguir los puntos y estar más cerca de ese objetivo de final".

Partidos especiales...

"Yo creo que casi todos los partidos serán especiales porque yo no jugué acá y visitar los estadios de Colombia o recibir a los equipos tradicionales del fútbol colombiano será muy emotivo y vivir todo ese ambiente que tenemos los colombianos. Santa Fe, Medellín, Junior, Nacional, América son equipos que tienen grandes hinchadas y visitarlos será emocionante".