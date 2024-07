Falcao García palpita desde ya lo que será el clásico con Nacional: "Será lindo"

Culminado el encuentro frente aAtlético Bucaramanga, Falcao Garcíaatendió a los medios de comunicación en la zona mixta y habló de lo que fue su primera presencia oficial en el estadio Nemesio Camacho El Campín como jugador de Millonarios.

Enfatizando en la alegría y positivismo que le genera empezar a sumar de a tres, el ‘Tigre’ analizó desde ya lo que será el encuentro frente a Atlético Nacional, el próximo miércoles 24 de julio: “Siempre enfrentar a Nacional es lindo, es un grande de Colombia y esperamos que nosotros podamos seguir creciendo como grupo y podamos plasmar en el campo lo que quiere el entrenador, y seguramente con la calidad que tenemos, podamos lograr los tres puntos”.

Sumado a eso, Falcao se refirió a lo que fue el apoyo y cariño de la hinchada ‘embajadora’ con él, en el ‘coloso de la 57’: “Me siento muy arropado por el público, por mis compañeros; estoy agradecido con todo el cuerpo técnico, con la gente y mis compañeros porque realmente me han apoyado y me han ayudado en estas dos semanas que llevo con el club. Es importantísimo ganar y el hacernos fuertes en casa; siempre es más fácil mejorar a partir de las victorias”.

“Yo estoy muy agradecido, simplemente decirles gracias por seguir por apoyar al equipo, en momentos de partido parecía que era una situación difícil, pero nos animaron y eso es lo que nosotros necesitamos cuando jugamos en El Campín, necesitamos ese jugador número doce que nos levante”, agregó Falcao García ante los medios de comunicación.

Para culminar, el ‘9’ de Millonarios se refirió a lo que ha sido este inicio de semestre a nivel grupal y personal: “El primer partido frente a un gran rival contra Medellín, con buenos jugadores, pudimos lograr un empate contra el campeón de Colombia y ganar siempre es importante, esperamos poder jugar aún mejor el miércoles y ganar. Actualmente me siento físicamente bien. Yo lo mencioné en Medellín, todos los futbolistas necesitan partidos, puedes estar muy bien físicamente, pero no es lo mismo competir, hay cosas que solo te las da el juego y las sumatorias de los mismos”.

En rueda de prensa, Alberto Gamero se 'rindió a los pies' de Falcao, enfatizando que su trabajo fue fundamental para vencer al conjunto ‘búcaro’,en el estadio El Campín.

“El funcionamiento de él ayuda al otro punta, porque se retrasa, pivotea. El trabajo de Falcao lo catalogó muy bueno, no hizo gol, pero tuvo varias opciones. No sé cuándo fue la última vez que jugó eso. Con ese estado físico y ese deseo nos dará mucho más, él no tiene que desesperarse con eso, en algún momento le llegara", afirmóel estratega ‘embajador’.