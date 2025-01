Falcao García: “Se siente muy inseguro cuando vas a un estadio en Colombia; hay límites”

El lamentable episodio que vivió Millonarios en la ciudad de Santa Marta el pasado viernes 24 de enero, en su llegada al estadio Sierra Nevada, donde se jugaría el partido de la fecha 1 contra Unión Magdalena, y que afectó a Iván Arboleda, arquero de los azules; tuvo este jueves una opinión valiosa como la de Falcao García , quien rechazó este tipo de hechos en el fútbol colombiano e hizo un llamado a los hinchas de todos los equipos.

El 'Tigre', con amplia trayectoria en el fútbol de Europa y en muchos escenarios deportivos del mundo, decidió analizar lo que le sucedió al arquero nariñense, quien recibió el impacto de una piedra y de paso las esquirlas del vidrio del bus que transportaba a la delegación del cuadro bogotano.

"Esos actos vandálicos no pueden pasar, no podemos empañar el fútbol colombiano y poner en riesgo la vida. En este caso está vez fue Millonarios pero luego puede ser otro equipo. Bo puede ser que por una camiseta muera gente", fue el llamado inicial de Falcao García sobre la violencia en los estadios de nuestro país.

De igual manera el delantero samario mencionó que en sus primeros meses en el balompié de nuestro país sintió algún temor en los desplazamientos a los escenarios deportivos, algo que no es tan común en el exterior.

"Debe pasar que las familias puedan volver tranquilamente, que los jugadores nos sintamos seguros porque me pasó el semestre pasado que se siente muy inseguro cuando vas a un estadio. Es un deporte, no se juega la vida, hay límites y es un juego. No se puede poner la vida en riesgo", cerró diciendo Falcao, este jueves en la rueda de prensa en la sede deportiva de Millonarios, en lo que fue nuevamente su presentación, tras lograr su permanencia en el equipo del que es hincha.

Radamel Falcao García con Millonarios FC. Foto vía X: @MillosFCoficial.

Acá otras declaraciones de Falcao García, futbolista de Millonarios:

*La razón de solo seis meses de contrato, por ahora

"Vamos bien, mi deseo era estar acá por estabilidad familiar. Hubiera preferido un año pero entiendo los esfuerzos y situación financiera del club. Hemos acercado posturas por el momento seis meses y después vamos viendo cómo estoy, paso a paso y semestre a semestre".

*Su opinión de Jhon Durán a Al Nassr

"Es una decisión muy personal. Obviamente creemos que esa liga no es tan importante como Europa y entiendo que soñamos con verlo a Jhon con mejores equipos. De todas maneras tiene jugadores importantes y lo más importante en la selección es que esté en gran nivel. Me encantaría que estuviera en los más importantes clubes de Europa pero solo él sabe lo que está pasando y viviendo".