Falcao García resuelve dudas sobre su reaparición con Millonarios; ¿será en Pasto?

Este jueves, en la sede de entrenamientos de Millonarios, apareció en público Falcao García , quien atendió a los periodistas y tocó varios de interés a corto y mediano plazo, después de haberse sumado a las prácticas bajo la orientación del entrenador David González.

'El Tigre' y su continuidad en el fútbol profesional colombiano es una de las noticias relevantes, para un campeonato que acaba de jugar la primera fecha.

Acá algunas de las palabras de Falcao:

Su estado de forma

"Venía entrenando. Tengo una base y estoy bastante bien. Con el paso de los días y el análisis del cuerpo técnico sabrán con certeza cuánto tiempo más me falta para poder jugar. Yo creo o espero estar lo antes posible, que es lo que quiero, estar en el campo. Espero que sea cuanto antes. Vamos a ver con David (González), eso es algo que deciden ellos y yo lo respeto".

La decisión de volver

"Fue difícil. Tengo cinco hijos y era una decisión. Ellos me preguntaron dónde vamos a vivir, me tocaba decirles que debíamos esperar. Pasaban los días y empezó a no ser tan divertida la situación; pero siempretuve como la prioridad a Millonarios . Esto cuando muchos equipos se acercaron, cuando se dijo que no seguía. Todos entendieron que estaba haciendo el mayor esfuerzo de continuar en Millonarios. La última semana fue bastante complicada y se sacó adelante".

Falcao Garcíam oficializado como nuevo refuerzo de los 'embajadores', para este 2025. Foto: Gianmaro Sotelo.

El retiro del fútbol

"Soy consciente de ese momento. Voy temporada a temporada. No he pensado mucho en eso. Intento prepararme para el futuro, para el día después, intento aportar a mis compañeros, al equipo para el beneficio del fútbol colombiano. Llegará el momento que la carrera terminará, pero ese momento no lo sé".

El nuevo contrato

"Vamos bien, mi deseo era estar acá por estabilidad familiar. Hubiera preferido un año, pero entiendo los esfuerzos y la situación financiera del club. Hemos acercado posturas, por el momento son seis meses y después vamos viendo cómo estoy paso a paso y semestre a semestre".

Ataque en Santa Marta

"Por los actos vandálicos no podemos empañar (el fútbol). No podemos poner en riesgo la vida, en este caso fue Millonarios y no puede ser que por una camiseta muera gente. Lo que se quiere es que las familias puedan volver tranquilamente, que los jugadores nos sintamos seguros".