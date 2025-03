"Si a Marino Hinestroza no le mejoran lo personal, lo van a perder; el ego lo puede 'golear'"

Marino Hinestroza es uno de los jugadores más importantes de la actualidad en la Liga Betplay I 2025 del fútbol colombiano. Su buen momento deportivo y la diferencia que marca en la cancha con Atlético Nacional es evidente. Sin embargo, al ritmo que crecen las buenas actuaciones; también siguen apareciendo polémicas suyas.

Aunque no pasó a mayores, el domingo pasado cuando ordenaron su sustitución; el vallecaucano se paró justo al frente de Juan Fernando Quintero , figura de América, cuando iba a ejecutar un tiro de esquina y saludó a los hinchas de los 'verdolagas', en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot. 'Juanfer' ni lo miró.

Además de eso, al final del duelo entre el vigente campeón de Colombia, Hinestroza no solamente habló del partido con los escarlatas; sino que también negó que hubiera criticado a Teófilo Gutiérrez.

Así las cosas, en el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma Ditu , de Caracol Televisión, tocaron el tema del habilidoso extremo y el que opinó fue el extécnico y exjugador Hugo Gallego, quien alertó sobre el '18' del verde.

Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional, celebra uno de sus goles en la Liga BetPlay Archivo de Colprensa

"Si no mejora la persona, lo van a perder (a Hinestroza). No es el primero al que el ego lo haya goleado. Eso hay que saberlo manejar, porque hasta ahora se encuentra empezando", dijo Gallego inicialmente.

Además de eso, el antioqueño puso 'peros' en el estilo de juego del surgido en América de Cali. "Hinestroza es el mismo, no le han eseñado a manejar el espacio, no le han enseñado cómo ganar la espalda del contrario. Veo el mismo chico, sin ningún crecimiento futbolístico y creo que en lo personal, tampoco".

¿Merece Marino Hinestroza ser llamado a la Selección Colombia?

Hugo Gallego también opinó sobre la tendencia que se siente en el ambiente sobre una posible convocatoria de Hinestroza a la Selección Colombia y de cara a los partidos frente a Brasil y Paraguay, del 20 y 25 de marzo próximos.

"Si la cabeza del chico no se encuentra bien, es mejor no llamarlo a la Selección. Sería hacerle creer que es muy bueno, cuando no es tan bueno", expresó Gallego con claridad.

"Él tiene habilidad, pero cuando esa habilidad no se sabe manejar se puede convertir en un defecto", finalizó en la disertación e intercambio de conceptos con Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol.