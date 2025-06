Faustino Asprilla: "Estoy fastidiado, son muchos años sin que Nacional le gane a Millonarios"

Faustino Asprilla es uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del fútbol colombiano. Su mejor momento lo vivió en la década de los 90, destacándose con las camisetas del Parma de Italia y el Newcastle de Inglaterra, donde aún es recordado por su histórico triplete frente al Barcelona, en la Champions League.

Actualmente, panelista deportivo en un programa de televisión, el exjugador se refirió a la eliminación de Atlético Nacional de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2025, durante la emisión del programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

El tulueño se mostró bastante decepcionado con el rendimiento del 'rey de copas', que se quedó sin la oportunidad de defender el título, tras caer en condición de local ante Millonarios, que se impuso 1-0 con gol de Radamel Falcao García.

La molestia de Faustino Asprilla

Faustino Asprilla, exjugador de la Selección Colombia y Atlético Nacional

El exjugador de la Selección Colombia se refirió al presente de Atlético Nacional durante una entrevista con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio':

"Uno ya se fastidia, porque son muchos años en los que Nacional no puede ganarle a Millonarios en Medellín. Era una gran oportunidad para seguir en la pelea por la clasificación a la final, y la dejaron escapar (...) dejaron ir a un entrenador (Efraín Juárez) que había ganado dos títulos, que le habían encontrado la vuelta al equipo, dejaron ir Álvaro Angulo, y el que está, no es de la mitad de lo que es ese muchacho", dijo Faustino Asprilla.

Y agregó que "yo lo único que tengo es agradecimiento con la institución, porque me dio la oportunidad de jugar con ella y salir al fútbol italiano. Simplemente, cuando se desvían las cosas, uno las va anotando (...) no es casualidad que empiezan los rumores que a Marino lo quería Flamengo, Boca Juniors, y desde ahí bajo el nivel, y debería ser todo lo contrario, y después empiezan a hablar y empiezan a charlar entre ellos en entrevistas que le encanta jugar contra Millonarios, contra América (...) son cosas que el fútbol te la cobra y ayer era la oportunidad de jugar fútbol de meter goles y clasificar al equipo y no se dio".

Del mismo modo, 'El Tino', criticó la gestión de Gustavo Fermani, director deportivo de Nacional: "Se está tomando muchísima confianza o deberes que no le corresponden porque un director deportivo no puede ir a pelear con el entrenador y luego ir a exigir o sacarlo, está totalmente confundido, errado. Su responsabilidad es otra".

Sobre la continuidad de Javier Gandolfi, el tulueño apuntó que "yo no estoy para sacar a nadie, pero en Nacional ha habido técnicos que han salido campeones y aun así los han dejado ir. El caso más reciente es el del mexicano: ganó dos títulos y lo sacaron. No lo entiendo, aunque bueno… ese ya es problema de ellos."