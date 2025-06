¿Quién será local en la final de vuelta de la Liga BetPlay? Atentos DIM, Santa Fe y Millonarios

Este jueves 19 de junio será el día cumbre para definir el segundo finalista de la Liga BetPlay 2025-I, con Millonarios y Santa Fe luchando en el clásico capitalino para ver cuál acompañará a Independiente Medellín.

Pero además de eso estará en juego cuál equipo cerrará como local en la disputa por el título, y ahí es cuando en Gol Caracol le contamos qué dice en el reglamento de la Dimayor.

¿Quién será local en la final de vuelta de la Liga BetPlay 2025-I?

Independiente Medellín cerraría ante su gente en el Atanasio Girardot en la gran final del primer semestre del fútbol colombiano si su rival es Santa Fe, ya que lo supera en reclasificación y de paso en diferencia de goles en los cuadrangulares.

Pero en caso de ser Millonarios, tendrá que vencer a América en la última fecha, y esperar que los azules empaten contra los ‘cardenales’, para así igualar en puntos en reclasificación, pero superarlos por el primer ítem de desempate, que es la diferencia de gol en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-I, donde están actualmente con cinco y los ‘embajadores’ tienen dos.

Acá lo que dice el reglamento sobre la definición de localías en la final de la Liga BetPlay 2025-:

“Será visitante en la primera fecha (partido de ida) el club que obtenga más puntos en la sumatoria de las fases I y II (“todos contra todos” y “cuadrangulares semifinales”) correspondientes a la Liga BetPlay Dimayor 2025-I”, se lee en el reglamento.

Acción de juego entre Santa Fe y Millonario, válido por la primera jornada de cuadrangulares. Colprensa

En caso de que Medellín le gane a América y Millonarios vs Santa Fe quedé empatado, tanto el DIM como el cuadro ‘embajador’ quedarán con 48 puntos en la tabla de reclasificación y ahí es cuando la Dimayor explica cuál es el primer ítem de desempate.

“En caso de que persista el empate en puntos, para efectos de definir la localía en la final de ida y vuelta, se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en el siguiente orden de prelación: Mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra en la Fase II (“cuadrangulares semifinales”) de la Liga BetPlay Dimayor 2025", aclaran en el reglamento del máximo ente del fútbol profesional colombiano.

Si hay empate en el clásico y Medellín le gana al América, la final se cierra en el Atanasio. https://t.co/7nbHeZe0l6 — José Orlando Ascencio (@josasc) June 17, 2025

Con este panorama, este mismo martes la Dimayor confirmó la modificación en los horarios de la última fecha de los cuadrangulares, con América vs Medellín y Millonarios vs Santa Fe desde las 8:15 p.m. para total transparencia, no solo en definir al finalista del Grupo B, sino por el tema de la localía en los partidos de la final.