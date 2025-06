"Marino Hinestroza puede ser ser un jugador de primer nivel; hay que hacer que se quede en Nacional"

Marino Hinestrozaes una de las figuras de Atlético Nacional y a raíz de ello, ha sido convocado en dos ocasiones a la Selección Colombia; en la reciente derrota frente a Millonarios, aunque no mostró su mejor nivel, tiene altas posibilidades de salir al fútbol de extranjero.

El caleño de 22 años, ya sin posibilidad de clasificar a la final con los verdes, ha estado durante meses en boca de varios equipos grandes del continente, y su continuidad en el cuadro 'verdolaga' se ve cada vez más lejos.

En el programa de Jugada Maestra' de 'Ditu', la nueva plataforma de Caracol Televisión, se le dio un espacio para hablar del presente de Marino Hinestroza y sus cualidades dentro del terreno de juego.

"Marino Hinestroza es un jugador que se puede recuperar, hay que hablarle , tiene apenas 22 años, tiene todo para ser un jugador de primer nivel, y hay que ponerle eso claro", dijo de entrada el técnico Nelson Gallego a la mesa de panelistas.

Continuó diciendo: "hay que hacer exigencia máxima para que se quede, que el DT (Javier Gandolfi) le exija, ahora tras la eliminación en liga, Nacional como tal tiene que pensar como estará para la copa (Libertadores), defensivamente es liviano, no tiene una clara manera de jugar, es increíble que pasen 20 partidos y por el lado izquierdo no se genera realmente peligro, tiene terrible defectos".

Javier Gandolfi no es culpable de la eliminación de Nacional en Liga

Nelson Gallego dio su postura y argumentó que el fracaso de el cuadro 'verdolaga' no pasa por el banquillo técnico, sino por la junta directiva del club.

"¿Por qué le van a cobrar a Gandolfi? si él humildemente dijo que se adapta a las reglas cuando llegó, ustedes los traen y ahora va a pagar él, debe ser quien contrata, si es muy importante en ese puesto, el director deportivo que se equivocó, debería pagar por eso".

La sombra de Efraín Juárez

"Tengo que Nacional no tiene mucho que ver el anterior técnico que dio que se tuvo que ir porque tuvo que opinar. Si el técnico de Nacional no puede opinar en las contrataciones, me la tienen que explicar a mí, porque no entiendo, si un equipo de fútbol, debe tener gente que es más importante que el entrenador de fútbol es nueva para mí", concluyó.