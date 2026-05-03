🔴 Fecha 19 Liga Betplay EN VIVO; se definen últimos clasificados; Santa Fe y Millonarios, atentos

🚨 CÓMO ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LIGA BETPLAY 2026-I
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Atlético Nacional
|19
|13
|1
|5
|35
|15
|+20
|40
|2
|Pasto
|18
|10
|4
|4
|26
|21
|+5
|34
|3
|Once Caldas
|19
|8
|9
|2
|31
|22
|+9
|33
|4
|Junior
|18
|10
|2
|6
|27
|21
|+6
|32
|5
|Tolima
|18
|8
|6
|4
|26
|16
|+10
|30
|6
|América
|18
|9
|3
|6
|24
|15
|+9
|30
|7
|Internacional
|18
|7
|7
|4
|25
|23
|+2
|28
|8
|Santa Fe
|18
|6
|8
|4
|26
|21
|+5
|26
|9
|Deportivo Cali
|18
|7
|5
|6
|19
|15
|+4
|26
|10
|Medellín
|18
|7
|5
|6
|25
|22
|+3
|26
|11
|Millonarios
|18
|7
|4
|7
|28
|21
|+7
|25
|12
|Bucaramanga
|18
|5
|8
|5
|25
|18
|+7
|23
|13
|Águilas Doradas
|18
|6
|5
|7
|18
|24
|-6
|23
|14
|Llaneros
|19
|4
|10
|5
|17
|20
|-3
|22
|15
|Fortaleza
|18
|4
|7
|7
|20
|26
|-6
|19
|16
|Jaguares
|19
|5
|3
|11
|20
|33
|-13
|18
|17
|Boyacá Chicó
|19
|5
|2
|12
|15
|32
|-17
|17
|18
|Cúcuta
|19
|3
|7
|9
|22
|35
|-13
|16
|19
|Alianza
|18
|3
|7
|8
|11
|25
|-14
|16
|20
|Deportivo Pereira
|18
|1
|7
|10
|15
|31
|-16
|10