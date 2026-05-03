EN VIVO

🔴 Fecha 19 Liga Betplay EN VIVO; se definen últimos clasificados; Santa Fe y Millonarios, atentos

Este domingo 3 de mayo se definen los últimos dos clasificados a los play offs de la Liga BetPlay 2026-I, con Internacional de Bogotá, Santa Fe, Millonarios, Cali y Medellín, acaparando las miradas.

Por: Gianmarco Sotelo, Periodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 3 de may, 2026
Balón oficial de la Liga BetPlay I-2026, del fútbol profesional colombiano
  • 01:37 p. m. - Fútbol Colombiano
    🚨 CÓMO ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LIGA BETPLAY 2026-I
    PosEquipoPJGEPGFGCDGPts
    1Atlético Nacional1913153515+2040
    2Pasto1810442621+534
    3Once Caldas198923122+933
    4Junior1810262721+632
    5Tolima188642616+1030
    6América189362415+930
    7Internacional187742523+228
    8Santa Fe186842621+526
    9Deportivo Cali187561915+426
    10Medellín187562522+326
    11Millonarios187472821+725
    12Bucaramanga185852518+723
    13Águilas Doradas186571824-623
    14Llaneros1941051720-322
    15Fortaleza184772026-619
    16Jaguares1953112033-1318
    17Boyacá Chicó1952121532-1717
    18Cúcuta193792235-1316
    19Alianza183781125-1416
    20Deportivo Pereira1817101531-1610

  • 01:34 p. m. - Liga BetPlay 2026-I
    🚨 PROGRAMACIÓN Y HORA DE PARTIDOS FECHA 19

    Domingo 3 de mayo

    Alianza FC vs Millonarios (3:30 p.m.)
    Medellín vs Águilas Doradas (3:30 p.m.)
    Tolima vs Cali (3:30 p.m.)
    Santa Fe vs Inter de Bogotá (3:30 p.m.)
    Fortaleza vs Bucaramanga (3:30 p.m.)

    América de Cali vs Pereira (5:45 p.m.)
    Junior vs Pasto (5:45 p.m.)

  • 01:32 p. m. - 🔴 Liga BetPlay 2026-I
    BIENVENIDOS A LA DEFINICIÓN DE LOS ÚLTIMOS CLASIFICADOS

    HOY Domingo 3 de mayo hay en juego solamente dos cupos para los play offs de la Liga BetPlay 2026-I.

