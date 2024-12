Fecha 6 de cuadrangulares: listos los árbitros, con Nacional llamando a la alerta

El domingo 8 de diciembre se disputará la última jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-II. Ya estaban los horarios y estadios para cada uno de los compromisos y solo faltaba conocer quiénes impartirían justicia. Pero las dudas ya quedaron resueltas, ya que Dimayor emitió un comunicado dando a conocer las designaciones arbitrales de los juegos.

Designaciones arbitrales para la fecha 6 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-II

América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Árbitro: Héctor Rivera (Nariño).

Asistente Nro. 1: Richard Ortiz (Quindío).

Asistente Nro. 2: Camilo Portela (Bogotá).

Cuarto Árbitro: Luis Delgado (Valle).

VAR: Heider Castro (Bogotá).

AVAR: Mauricio Pérez (Antioquia).

Deportes Tolima vs. Once Caldas

Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).

Asistente Nro. 1: Juan C. García (Antioquia).

Asistente Nro. 2: Camilo Sánchez (Bogotá).

Cuarto Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima).

VAR: Jhon Perdomo (Huila).

AVAR: Never Manjarrez (Córdoba).

Acción de juego entre Once Caldas y Tolima. Colprensa.

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).

Asistente Nro. 1: David Fuentes (Cesar).

Asistente Nro. 2: Arbis Acosta (Guajira).

Cuarto Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).

VAR: Fernando Acuña (Boyacá).

AVAR: María Daza (Norte).

Deportivo Pasto vs. Millonarios

Árbitro: José Ortiz (Norte).

Asistente Nro. 1: Alexander Guzmán (Norte).

Asistente Nro. 2: Jesús Otero (Sucre).

Cuarto Árbitro: Jhon Zambrano (Nariño).

VAR: Luis Trujillo (Valle).

AVAR: John León (Caldas).

