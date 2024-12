En Atlético Nacional quieren la final con Junior: "Está la espina de los puntos que les dieron"

Atlético Nacional y Millonarios son los únicos equipos con vida en el grupo A de la Liga BetPlay II-2024, mientras que Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y Once Caldas protagonizan un mano a mano en el cuadrangular B. De esos equipos saldrán los clasificados a la final, que buscarán hacerse con la estrella de Navidad y bordarla en su escudo. Por eso, ya se calienta la última jornada.

Álvaro Angulo, futbolista del cuadro 'verdolaga', habló en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , y no tuvo problema en decir con quién le gustaría enfrentarse en una posible final. Allí, en su respuesta, se acordó de un hecho polémico, cuando en el estadio Atanasio Girardot, se presentaron disturbios entre aficionados del club 'tiburón' y el 'verde paisa', lo que causó la suspensión.

Finalmente, tras las investigaciones realizadas, Dimayor tomó la decisión de darle los puntos a Junior de Barranquilla, a pesar de que cuando se paró el encuentro, iba perdiendo 2-0. Además, se le impusieron sanciones económicas tanto a Atlético Nacional como al club 'rojiblanco', y la plaza antioqueña fue castigada por ocho partidos que, con el paso del tiempo, se redujo a seis.

¿Qué opina de la postura de Millonarios de cambiar los horarios?

"No veo ningún inconveniente, igual saldremos de la misma manera. Si ellos consideran que deba ser así, no me meto en eso".

¿Tiene alguna final que le gustaría que se diera?

"Sí; ahorita, la de Copa, que ya está, contra América de Cali, a jugarse el 12 y 15 de diciembre. Ya en Liga, esperar qué pasa en la última fecha, pero me encantaría que fuera contra Junior, ya que quedó la espina de los tres puntos que les dieron. Me gustaría terminar ese partido".

¿Cómo ve el partido frente a Santa Fe?

"Va a ser un partido intenso. Ninguna institución, por orgullo o lo que sea, va a querer regalar nada. Por eso, en el caso de Independiente Santa Fe, aunque ya estén eliminados, están pensando en el torneo internacional, que es ir a la Copa Libertadores. No se va a regalar nada. Será un partido intenso en El Campín y esperamos que Pasto sea igual".

Jugadores de Atlético Nacional celebran uno de sus goles en la Liga BetPlay II-2024

¿Cuál es el panorama, desde lo físico, del equipo?

"A pesar de que estamos jugando y concentrando tan seguido, el cuerpo técnico ha sabido manejar las cargas y hemos podido recuperar. Además, tenemos que acostumbrarnos a la intensidad y estar jugando cada tres días. Por ese punto, no hay ningún inconveniente".

¿Termina contrato a final de 2024?

"Es verdad que se me vence el contrato a final de año, pero estoy concentrando acá y no he tenido comunicación con nadie de Junior de Barranquilla ni América de Cali. Solo quiero jugar ambas finales y arreglar mi tema contractual".

¿Qué hacer para controlar las emociones?

"Mientras que haya posibilidad, lo vamos a dar todo, luchando por avanzar a la final. El domingo sabremos todo. Los hinchas no sé cómo hacen, ya que lo sufren más. Uno como jugador decide, se olvida de todo y mejora la cosa".