Filtran los nombres de los boxeadores de Junior; luego de señalamiento del DT César Farías

En Junior de Barranquilla, las cosas no están nada bien después de la eliminación de la Copa Sudamericana, a pesar de la victoria que consiguieron en Liga frente a Millonarios, en el Metropolitano. El pasado viernes 14 de marzo, el entrenador venezolano César Farías dio unas impactantes declaraciones , que generaron revuelo en el ambiente del conjunto ‘tiburón’.

"Esta semana con espacio para trabajar, ha sido exigente, por primera vez hubo hasta puños. Es lo normal entre hombres, que no pase de ahí, pero que la gente está metida para ganar, trabajar y desarrollar un buen fútbol”, fueron las palabras que dio el DT, en la previa al juego que tendrán los barranquilleros contra Llaneros.

Inmediatamente, la prensa de la capital del Atlántico comenzó un trabajo para conseguir los hombres involucrados en la mencionada discusión. Este sábado, en horas de la mañana se conocieron los primeros detalles.

El periodista Breinner Arteta Cañizares contó: "Al ring se subieron Jhon Ronny Navia Mina y José Abad Cuenú Rodríguez. Ese fue el escándalo. Una cuestión que, es normal en un equipo de fútbol. Nada nuevo, nada malo, nada anómalo".

Los hombres en mención no estuvieron presentes en el reciente juego contra el conjunto 'embajador' y, sobre todo, Jhon Navia no ha tenido gran continuidad en este semestre. Por su parte, Cuenú no ha tenido buenas presentaciones en los recientes juegos, por lo que parece que perdió su lugar en la titularidad.

¿Cómo va el Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay I-2025?

El elenco 'currambero' es cuarto parcialmente en la clasificación general con 13 unidades, tras ochos partidos disputados. Su reciente victoria contra Millonarios por 2-1 en el Metropolitano, les dio un nuevo aire a los 'tiburones' luego de haberse quedado sin certamen internacional a manos del América de Cali.

