Filtran sueldazo de Juan Fernando Quintero en América; salió mucho más barato que James

Juan Fernando Quintero fue uno de los protagonistas de las novelas que hubo en el mercado de fichajes del fútbol colombiano, pues su arribo al América de Cali se convirtió en un culebrón con final feliz.

Su desvinculación de Racing de Argentina tardó más de lo esperado por aparentes represalias , pero los directivos del conjunto rojo no se dieron por vencidos y junto a varios patrocinadores lograron reunir los recursos suficientes para su contratación.

De esta manera, el popular ‘Juanfer’ tendrá uno de los salarios mas altos de la Liga Betplay si se tiene en cuenta que el récord lo iba a tener James Rodríguez, que estuvo cerca de firmar con Junior de Barranquilla por 2 millones de dólares al año y que finalmente terminó en León de México por el “doble”, según dijeron los directivos ‘tiburones’.

Lo particular es que mientras en algunos equipos no suelen publicar cuánto les pagan a sus jugadores, en el elenco vallecaucano no hubo problema para develar la cifra.

Es te es el sueldo de Juan Fernando Quintero en América de Cali

Tulio Gómez, mandamás de los ‘Diablos’, dio a conocer el monto que recibirá el mediocampista de 32 años de edad, que será presentado el jueves 30 de enero de 2025, día en el que posará por primera vez con la camiseta escarlata.

El dirigente dijo en el programa radial ‘Deportes sin tapujos’ que el jugador recibirá un millón de dólares por temporada, equivalentes a 4.205 millones de pesos colombianos y aclaró de dónde saldrá el dinero.

“Él tiene un salario de un millón de dólares en América. Pero en el mundo, él es un jugador de 2 millones de dólares. La coyuntura que pasó nos ayudó porque en Racing no ganaba mucho, pero con su título de Sudamericana subieron las acciones”, explicó inicialmente.

Y detalló sobre el origen de los recursos: “Águila le paga el sueldo y la compra, Betplay. Los impuestos los asumió ‘Juanfer’ porque tiene derecho a un 10 % y ahí nos colaboró”.

Gómez añadió que el talentoso zurdo aceptó estas condiciones debido a su necesidad de estar en Colombia porque debe acompañar a su pareja, que actualmente afronta una enfermedad que debe ser tratada en el país.

Entre tanto, el plantel espera que el antioqueño se sume y se ponga a punto para los compromisos de los torneos locales y de Copa Sudamericana. Por ahora, el grupo se alista para visitar al Atlético Bucaramanga el domingo 2 de febrero a las 8:30 de la noche en cumplimiento de la segunda fecha de la Liga Betplay.