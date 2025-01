Ya hay fecha para la presentación de Juan Fernando Quintero: Tulio Gómez lo confirmó

Después de una larga espera, el pasado viernes 24 de enero, América de Cali le dio la bienvenida a Juan Fernando Quintero . A través de un comunicado, la institución vallecaucana afirmó que "se había llegado a un acuerdo con Racing, firmando un convenio de transferencia definitiva entre las partes por el talentoso mediocampista". Pero eso no fue todo y 'Juanfer' habló.

"Hola, familia 'escarlata', les habla Juan Fernando Quintero. Un saludo para todos. Estoy muy contento y agradecido por el recibimiento. Esperemos que este año podamos vivir muchas emociones, darle alegrías a los hinchas. Estoy muy contento por llegar a esta institución, a un grande del país. Gracias a todos los que estuvieron presentes", afirmó el antioqueño, de 32 años.

Sin embargo, aún no se ha unido a la plantilla que dirige Jorge 'Polilla' da Silva y tampoco se ha hecho la presentación oficial. Razón por la que, en una extensa entrevista con 'Deportes Sin Tapujos', Tulio Gómez, quien es el máximo accionista de los 'diablos rojos', contó detalles del tema. Allí, fue claro al decir que este martes 28 de enero, 'Juanfer' llega a Cali.

¿Cuándo será la presentación de Juan Fernando Quintero?

"Mi hija está encargada de definir el sitio, pero será esta misma semana, entre jueves o viernes. Ahora, el jugador aún no está entrenando con el equipo porque hasta que no esté todo finiquitado, no se puede. Además, si se llega a lesionar o le pasa alguna cosa, tenemos serios problemas. Solo falta el transfer, el cual ya está en un 99,9% listo".

Publicidad

¿Ya está listo el delantero?

"Falta un '9' de área, nada más. Ese delantero ya está listo y acordado con el jugador. Esperamos poder cerrarlo pronto. Será cuestión de ultimar detalles con el equipo. Llevamos dos meses en eso y definiendo cuál era el mejor. Ahora, Eduardo Vargas nunca estuvo en el radar, pero Enner Valencia, sí, junto con Josef Martínez, por el que preguntamos".

Juan Fernando Quintero, volante colombiano y nuevo fichaje de América de Cali Captura de pantalla de video

¿Por qué ninguno de ellos llegó?

"Enner tenía contrato con su equipo y Josef está feliz en Estados Unidos con su familia. Nuestra política es anunciar a un jugador, cuando ya está listo. Está en un 80%, faltan pequeños detalles y se hará el anuncio del delantero, pero el nombre ya se eligió, se habló y solo falta muy poco. Lo cierto es que sí se ha hecho un esfuerzo muy importante".

Publicidad

¿Fue difícil traer a Juan Fernando Quintero?

"Pudimos traer a 'Juanfer' porque por un tema familiar, necesita estar en Colombia porque, de lo contrario, no se da; había equipos que le iban a pagar el doble. Él es hincha de Medellín, pero tiene familia en Cali y le gusta la ciudad. Todos esos hechos ayudaron a que se hiciera realidad. Es un campeón de Copa Libertadores y Sudamericana".