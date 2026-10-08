🔴 Fortaleza vs. Millonarios, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

Remate de Sebastián Valencia que se va ligeramente desviado.
- 08:45 p. m. - Minuto 34Millonarios insiste
- 08:42 p. m. - Minuto 31Otra vez de Millonarios
Remate de Juan Guillermo Cuadrado y gran atajada de Williams Barlasina.
- 08:35 p. m. - Minuto 24La tuvo Millonarios
Cabezazo de Stiven Barreiro y gran atajada de Williams Barlasina.
- 08:23 p. m. - Minuto 12Se salvó Fortaleza
Remate de Sebastián Valencia y la pelota pegó en el poste del arco de los amix.
- 08:20 p. m. - Minuto 9Millonarios domina
El azul tiene la pelota y somete a los amix.
- 08:11 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITROInició el partido
Rodó la pelota en el estadio Metropolitano de Techo.
- 07:50 p. m. - PREVIALos inicialistas de Millonarios
¡XI inicial!— Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 8, 2026
▶️ Así saltaremos a la cancha para enfrentar a Fortaleza. pic.twitter.com/ATAbBHSeuT
- 07:49 p. m. - PREVIALa titular de Fortaleza
Ojito que traigo a mis gallos de pelea más finos 😎#FortaXMillos 8:10 pm pic.twitter.com/kXHt2xk5E1— Fortaleza (@FortalezaFC_Of) October 8, 2026
- 07:49 p. m. - PREVIA¿Por dónde ver el juego?
El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.
- 07:48 p. m. - PREVIA¿A que hora es el partido?
La pelota rodará a las 8:05 p.m. (hora Colombia).
- 07:47 p. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda ningún detalle del partido entre amix y embajadores.
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