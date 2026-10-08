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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Fortaleza vs. Millonarios, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026
EN VIVO

🔴 Fortaleza vs. Millonarios, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

Este jueves, en el estadio Metropolitano de Techo, Fortaleza y Millonarios se enfrentan por la fecha 14 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 8 de oct, 2026
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Millonarios visita a Fortaleza en la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2026.
Millonarios visita a Fortaleza en la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Millonarios
REFRESCAR
  • 08:45 p. m. - Minuto 34
    Millonarios insiste

    Remate de Sebastián Valencia que se va ligeramente desviado.

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  • 08:42 p. m. - Minuto 31
    Otra vez de Millonarios

    Remate de Juan Guillermo Cuadrado y gran atajada de Williams Barlasina.

  • 08:35 p. m. - Minuto 24
    La tuvo Millonarios

    Cabezazo de Stiven Barreiro y gran atajada de Williams Barlasina.

  • 08:23 p. m. - Minuto 12
    Se salvó Fortaleza

    Remate de Sebastián Valencia y la pelota pegó en el poste del arco de los amix.

  • 08:20 p. m. - Minuto 9
    Millonarios domina

    El azul tiene la pelota y somete a los amix.

  • 08:11 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITRO
    Inició el partido

    Rodó la pelota en el estadio Metropolitano de Techo.

  • 07:50 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas de Millonarios

  • 07:49 p. m. - PREVIA
    La titular de Fortaleza

  • 07:49 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 07:48 p. m. - PREVIA
    ¿A que hora es el partido?

    La pelota rodará a las 8:05 p.m. (hora Colombia).

  • 07:47 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre amix y embajadores.

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