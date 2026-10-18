Guillermo Paiva y Jesús Rivas, ausentes en Junior para jugar contra Cali tras situación con hinchas

Junior de Barranquilla afrontará el partido frente al Deportivo Cali, crucial en sus últimas aspiraciones en la Liga BetPlay II-2026, con dos bajas de peso en su convocatoria. Los futbolistas Guillermo Paiva y Jesús Rivas no hacen parte de la delegación 'tiburón' que viajó a la capital del Valle del Cauca, una decisión que llega tras las recientes tensiones en la sede del equipo en Sabanilla.

Recordemos que el jueves pasado, un grupo de hinchas del cuadro 'currambero' arribó a la sede Adelita de Char y mostró su inconformismo con el presente del Junior, pintando grafitis en la fachada y en algunos carros de los futbolistas. Unos de esos mensajes iban dirigidos a Paiva y Rivas.

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Este episodio desató un clima de profunda inquietud en el seno del 'tiburón'. Tanto el atacante paraguayo como el volante antioqueño —junto al resto de sus compañeros y el cuerpo técnico— manifestaron su preocupación ante un hecho inédito en lo que va de la temporada. Si bien en compromisos anteriores se habían registrado pancartas con reclamos en las tribunas, la situación escaló a un nivel de tensión e intimidación.

Once titular de Junior. COLPRENSA.

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Los convocados de Junior para enfrentar HOY al Deportivo Cali por Liga II-2026:

Arqueros: Mauro Silveira, Jefersson Martínez.

Mauro Silveira, Jefersson Martínez. Defensas: Daniel Rivera, Pablo Ortiz, Yeison Suárez, Jean Pestaña, Daniel Socarras, Andrés Shmalbach.

Daniel Rivera, Pablo Ortiz, Yeison Suárez, Jean Pestaña, Daniel Socarras, Andrés Shmalbach. Volantes: Juan Ríos, Guillermo Celis, Fabián Ángel, Harold Rivera, Jannenson Sarmiento, Kevin Pérez, Déiber Caicedo, Cristian Barrios, Yimmi Chará.

Juan Ríos, Guillermo Celis, Fabián Ángel, Harold Rivera, Jannenson Sarmiento, Kevin Pérez, Déiber Caicedo, Cristian Barrios, Yimmi Chará. Delanteros: Luis Fernando Muriel, Francisco Fydriszewski, Teófilo Gutiérrez.

¿A qué hora es Cali vs. Junior y dónde ver EN VIVO por TV?

En ese orden de ideas, este compromiso entre 'azucareros' y 'tiburones', que es válido por la fecha número quince de la Liga BetPlay II-2026, tiene un horario establecido de las 8:10 de la noche, y como es habitual se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano (Win).

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Igualmente, en este portal: www.golcaracol.com, encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, polémicas, golazos y más del juego en el estadio de Palmaseca.