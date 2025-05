"Hablan de Millonarios, Nacional, América; pero Tolima tiene jugadores de peso"

Este sábado, a las 5 y 30 de la tarde, Deportes Tolima visitará a Junior de Barranquilla, en el estadio Metropolitano, en el inicio de los cuadrangulares que determinarán a los dos equipos que lucharán por el título de la Liga Betplay I 2025.

Y en la previa de ese compromiso en la capital del Atlántico, en Gol Caracol hablamos con Jersson González, quien acumula cuatro goles y se ha venido convirtiendo en uno de los hombres desequilibrantes en el frente de ataque del equipo que orienta Ismael Rescalvo.

"La final solo hay equipos grandes, con buenos jugadores, creo que van a hacer unos cuadrangulares muy buenos, pero a la final somos once contra once y en la cancha es que se define", dijo inicialmente el bogotano de 23 años.

¿En qué papel se encuentra Tolima en los cuadrangulares?

"Siempre queremos ir a ganar, y bueno todos los equipos son difíciles, pero nosotros también tenemos jugadores de peso que han demostrado porque están en el Tolima, siempre con la cabeza arriba dejar el equipo en alto. Se habla de equipos como Junior, Nacional, América y el mismo Millonarios, peor pues arrancamos de cero".

Todos los equipos arrancan de cero y con la misma ilusión de título...

"El objetivo en general es ir por la cuarta estrella, creo que para eso me trajeron, para eso trajeron refuerzos para aportarle al equipo. Esto es el día a día, nos preparamos y nos entrenamos para levantar el título, sabemos la importancia y lo complejo que van a hacer los cuadrangulares, pero siempre vamos a dar lo mejor de nosotros. Obviamente decirlo suena fácil, pero ya está en la cabeza de todos nosotros y lo que queda es paso a paso".

¿Ahora ha sido importante el tema de los goles suyos en Tolima?

"Bien, para la gloria de Dios para eso uno se entrena, y más en la posición donde uno juega, si no es asistidor, es goleador. Sueño con seguir marcando con seguir aportándole al equipo, pero no es casualidad que el trabajo, de los goles que he venido haciendo, el trabajo habla por si solo, hay que seguir en eso".

¿Lo de las opciones del exterior en qué van?

"Sí, a la final uno trabaja también es para eso, uno como jugador aspira a muchas cosas, más que todo salir a jugar al exterior. Poder de una u otra manera cambiarle un poco la vida a la familia. Siempre hay algo ahí, pero no hay nada así como concreto. Estoy aquí en Tolima, tengo contrato con Tolima, mis derechos pertenecen a Santa Fe, simplemente seguir haciendo el buen trabajo".