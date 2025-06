Jorge Bava: "No me gusta hablar del arbitraje, pero hubo situaciones que inclinan el partido"

Jorge Bava, director técnico de Santa Fe, habló en rueda de prensa luego de lo que la presentación de su equipo contra Millonarios en el comienzo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025.El 'león' cayó en el clásico capitalinodonde esta vez hizo de local en el estadio El Campín. Se refirió al desempeño de los suyos y fue consultado por la actuación del árbitro Carlos Ortega.

"Creo que el equipo hizo un buen partido, sobre todo el primer tiempo, no solo en esa fase del juego sino territorialmente. Tuvimos nuestras chances, presionamos mucho, no dejamos jugar, el plan del partido los jugadores lo llevaron a la perfección, pero esas cosas que tiene el fútbol, nos llega y nos convertirte. Ya el segundo tiempo cambió porque el rival jugó con la comodidad del resultado, no supimos cómo entrarles, tuvimos nuestras chances aisladas, el rival cerró su bloque y sus líneas y nos costó entrar. No me convence porque queríamos ganar, pero en líneas generales, el equipo hizo un buen partido", precisó de entrada a la prensa el timonel de los rojos bogotanos.

Acción de juego entre Santa Fe y Millonario, válido por la primera jornada de cuadrangulares. Colprensa

Bava fue consultado por los cambios posicionales que hizo en la parte complementaria en un juego donde su equipo creó pocas opciones de gol.

"Cuando comenzó el segundo tiempo ya habíamos cambiado el esquema, nos quedamos con dos volantes mixtos y después con la necesidad de buscar el resultado buscamos riesgos y nos quedamos con volantes más ofensivos con Frasica y Molina para llenar todo el ancho de campo en el ataque. Íbamos perdiendo y teníamos la necesidad, pero más allá de todo, si pasamos raya tuvimos pocas opciones de gol en contra, el equipo se sacrificó en ese sentido. Cuando se vio expuesto, pues teníamos la necesidad de ganar, hicieron un gran trabajo", complementó.

La pregunta que no faltó en la rueda de prensa fue sobre las sensaciones que le dejó la actuación del árbitro Carlos Ortega, quien fue 'rajado' por los analistas arbitrales.

"Habitualmente no me gusta hablar del arbitraje y menos cuando toca perder. Pero sí hacer mención que hubo situaciones que ameritan esta pregunta, eso está más que claro. Pero bueno, influyó seguramente, sino no me estarían preguntando, pero me lo guardo. Son situaciones de juego, obviamente, no es que te aseguren el resultado, pero sí que te inclinan el desenlace del partido. Espero verlo más fríamente, estoy convencido es porque si me hacés esa pregunta, es porque hubo algo".

Santa Fe y Millonarios se enfrentaron en el inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025. Colprensa

El timonel uruguayo uruguayo se refirió al Santa Fe que quiere ver en lo que queda de los cuadrangulares y los ajustes que hay que hacer para los siguientes compromisos.

"Es una constante que vas ajustando cosas, lo dije en un principio, sé lo que quiero, lo que pregono. Uno se tiene que adaptar a las características de los jugadores que tenemos y sacar el provecho individual y colectivamente de cada uno, en ese hemos ido avanzado. Hemos tenido muchas chances de gol, eso me pone contento, pero hay que afinar. Me gusta el equipo protagonista, que tenga chances de gol en diversas fases del juego porque el fútbol está muy estudiado. Hay que ajustar cosas, pero en ese sentido, vamos por buen camino", concluyó Jorge Bava.