Hermano de Jorge Bolaño ‘bromeó’ por teléfono con él sin saber que había muerto

Jorge Bolaño , mundialista con la Selección Colombia en 1998 y exjugador de Junior de Barranquilla, Parma de Italia, entre otros clubes, murió el pasado domingo 6 de abril a los 47 años de edad, debido a un infarto que lo sorprendió mientras estaba en una celebración familiar en Cúcuta.

Y aunque gran parte del círculo cercano del exdeportista y actual entrenador de divisiones juveniles supo del triste desenlace por estar en la reunión con él , su hermano Óscar no estaba presente, por lo que debieron llamarlo para informarle sobre lo ocurrido.

Sin embargo, la forma en la que este se terminó enterando fue bastante particular, pues pensó que le iban a jugar una broma y de la misma manera respondió.

Hermano de Jorge Bolaño quiso bromear con él sin saber de su muerte

Óscar Bolaño relató al diario El Heraldo, de Barranquilla, cómo llegó a él la noticia del fallecimiento de su hermano, suceso que coincidió con el choque que en ese momento Junior sostenía contra Independiente Medellín, duelo terminó 1-0 a favor de los ‘tiburones’.

Según narró, estaba viendo el partido cuando recibió varias llamadas del celular de Jorge, no quiso responder porque creyó que era algo sin importancia, pero frente a la insistencia del teléfono sonando atendió en tono de broma.

“Él siempre me llamaba cuando jugaba Junior a joderme la vida. Me decía que si ya estaba viendo al mejor equipo de Colombia. ‘Con ese Unión Magdalena te vas a matar de la tristeza’. Por eso yo no quería contestar”, narró en principio.

Luego, comentó que quiso vacilar a Jorge: “Vi tres llamadas y le contesté: ‘¡Ya vienes a molestar!’. Lamentablemente, era la mujer diciéndome: ‘A tu hermano le dio un infarto’”.

Lo que empezó como una anécdota acabó siendo la noticia que Óscar nunca quiso recibir y así lo manifestó: “No lo podía creer, pero así es la vida”.

Óscar Bolaño también reveló que estaba contemplando trabajar con su hermano en el departamento del Magdalena dictando algunas conferencias a jóvenes de la región, algo que Jorge ya había hecho en el pasado y que estaba planeando retomar.

Además, 'Bolañito' partió sin tener la oportunidad de dirigir a Junior , sueño que le quedó por cumplir.