Jorge Bolaño dejó fuerte mensaje para Jhon Jáder Durán: “Si no es así, no puede estar”

Jorge Bolaño , exjugador de Junior de Barranquilla, Parma de Italia y mundialista en Francia 1998, falleció dejando un legado de profesionalismo que transmitió hasta último momento a las nuevas generaciones, ya que se desempeñaba como entrenador, principalmente de divisiones juveniles.

En ese sentido no se guardaba nada y emitía sus conceptos de manera directa acerca de la actualidad del fútbol profesional del país y en particular de la Selección Colombia , sobre la cual tenía varios reparos por su posición en la Eliminatoria Sudamericana, por el manejo técnico del argentino Néstor Lorenzo y hasta el por comportamiento de ciertos de sus integrantes.

De hecho, varias de sus opiniones se pudieron conocer en una amplia entrevista que concedió pocos días antes de su muerte al medio barranquillero Habla Deportes, donde mostró su faceta crítica, especialmente frente a las polémicas que últimamente ha protagonizado el delantero Jhon Jáder Durán .

Entre esas controversias de Durán se cuentan tensos cruces con la prensa, riesgosas apariciones conduciendo moto en pronunciados descensos, excusas para unirse a tiempo a su club y hasta gestos de mal gusto a aficionados rivales en Arabia, entre otras.

Jorge Bolaño dejó dura crítica a Jhon Jáder Durán

Inicialmente, dijo que el atacante del Al Nassr no ha aprovechado la oportunidad de tener al portugués Cristiano Ronaldo como compañero de club para aprenderle todo lo bueno que este tiene.

“Cristiano Ronaldo no ha hecho ni el 1 % de lo que ha hecho Durán, eso quiere decir que Durán está mirando para otro lado”, dijo en principio.

Y agregó que si Durán apela a la arrogancia y no entiende en que posición está, debería dar un paso al costado: “Cuando eres jugador de Selección tienes que se un modelo. Si no estás en esa ruta, no puedes estar. Uno cuando está en la Selección ni se imagina lo que es para la gente”.

En ese sentido, complementó indicando que los integrantes del combinado nacional “se tienen que comportar de una forma, si no, no pueden ser modelo para los colombianos”.

Y cerró haciendo ver que el dinero no puede condicionar el actuar de Durán: “Él puede estar allá ganándose su billete, pero es modelo para cualquier jugador de fútbol aficionado”.