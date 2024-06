Hernán Torres: "En Cali prometo darlo todo, sin ahorrarme una sola gota de sufdor"

Pocos días han pasado desde su llegada al Deportivo Cali, pero Hernán Torres desde ya tiene claro el objetivo en el cuadro ‘azucarero’, cuadro al que llega en una compleja situación deportiva, pero a la que le hará frente con “mucho trabajo”.

En charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, justamente el entrenador de 63 años se refirió a lo que fue su decisión por arribar a las toldas del cuadro caleño y los objetivos con los que llega al cargo: “Yo no me comprometo para conseguir el título, eso es muy duro, uno trabaja para conseguirlo porque a donde uno va siempre busca ese objetivo. A lo que sí me comprometo es a trabajar y mejorar, el comité ejecutivo espera que podamos salir de esta situación tan compleja en materia deportiva”.

“Yo nunca me comprometo con títulos, yo prometo trabajo darlo todo sin ahorrarme un esfuerzo, todos queremos lograr y obtener el objetivo, el fútbol es un deporte de equipo. Yo no soy salvador de nada ni vengo a salvar nada, yo vine a trabajar a un mismo grupo humano que quiere salir adelante y todos estamos luchando para el mismo lado”, agregó Hernán Torres, enfatizando en que él no saca al equipo de la compleja situación, por el contrario, el grupo lo conseguirá como un trabajo colectivo.

Hernán Torres, técnico colombiano - Foto: AFP

*Otras declaraciones de Hernán Torres:

¿Qué sensaciones iniciales le deja el equipo?

“Hemos trabajado con el equipo normal, con muchas expectativas y objetivos por cumplir, encontré un grupo dispuesto al trabajo, que es lo que me compete, llevamos dos días trabajando y hasta el momento las cosas van como bien”.

¿Cómo se ha manejado el tema de los refuerzos?

“Yo le he pedido a la directiva una o dos semanitas para mirar a ver qué hay y ya empezar a tomar las decisiones que haya que tomar en materia de refuerzos”.

¿Qué lo atrajo de este proyecto?

“Los retos, eso fue lo que me sedujo, y la pasión que tiene uno en el fútbol, tuve una conversación con el comité ejecutivo y Humberto Arias, les dije que tenía un compromiso con Emelec y hasta no culminarlo no podría decidir nada, pero cuando salí de Emelec me volvieron a llamar y llegamos a un acuerdo. Ahora estoy acá trabajando, esperando salir adelante, siendo hombre de fútbol me gustan estas situaciones en las cuales tengo que trabajar y cumplir para responder”.

Hernán Torres dirigiendo su primera práctica con el Cali. @asodeporcali

La final del fútbol colombiano...

“He estado pendiente, en Ecuador se ve fútbol colombiano; Bucaramanga y Santa Fe son equipos que han tenido mucha regularidad en el torneo, tienen una idea de juego parecida, un buen rendimiento, equipos muy sólidos, pero en el fútbol puede para cualquier cosa”.