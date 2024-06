Eduardo Méndez: "A los hinchas de Santa Fe les digo que con el tema boletas no se dejen embaucar"

A horas de que se disputa la gran final de vuelta en el fútbol colombiano, entreIndependiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga, el tema de la reventa boletería se ha activado, especialmente con los hinchas ‘cardenales’ que todavía mantienen la ilusión de acompañar al ‘león’ el sábado en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Y justamente, frente a este panorama, el presidenteEduardo Méndez habló en exclusiva con Gol Caracol, explicando el proceso en el que se le dio distribución de la boletería al público para este partido. Sumado a eso, el dirigente enfatizó en no caer en malas prácticas, tales como la de acceder a tiquetes en reventa.

¿Cuándo se enviarán las boletas correspondientes a los hinchas?

“De lo que acordamos con la tiquetera, es que la venta de boletería y distribución de boletas se hacía la recarga, se garantizaban las boletas, pero la boleta como tal solo llegará hasta el día de mañana (viernes 14 de junio) a Tu Boleta Pass. Todo lo que se hizo fue repartir la boletería, responderle a nuestros abonados, a nuestros padres de familia de las escuelas, las divisiones menores, a los socios, y esas boletas se recargarán mañana”.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe. Foto: Santa Fe.

¿Cómo controlar el tema de la reventa?

“A nosotros ya se nos escapa de las manos si alguien logró comprar por intermedio de alguien más boletas, pero mientras tanto, no se dejen engañar, no se dejen embaucar. No paguen a donde no deben, ya lo que está pago, está pago. Si les van a mandar una boleta por WhatsApp, es mentira, es falso; los están engañando. Pero fueron las prevenciones que se tomaron desde un comienzo para evitar la reventa, por eso mismo no se han enviado las boletas todavía, se hará mañana viernes”.

¿Qué decirle a los hinchas que piensan comprar boletas revendidas?

“Uno no puede pensar ni recomendar que compren reventa, el mensaje es que el hincha como tal no debe de caer en esa práctica. Uno lo único que puede decir que esto no solo pasa en Colombia, sino que también sucede en todo el mundo, pero uno debe tener las prevenciones, la institución trató de proteger a toda nuestra hinchada al repartir las boletas como se debía, pero ya se nos sale de las manos que llegue a caer una boleta en los revendedores”.

Así quedó el estadio El Campín tras los conciertos de Karol G. Foto: cortesía IDRD

Según se pudo conocer en las últimas horas, hay una tabla estandarizada de precios para la reventa de las boletas en el partido del sábado, que puede llegar hasta a triplicar el valor de lo que cuesta el tiquete originalmente.